З початку тижня піротехніки ДСНС знешкоджили 311 вибухонебезпечних предметів

6 марта 2026 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 213 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 311 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 55,00 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 54 тис. 09, на Херсонщині – 28 тис. 966, Донеччині – 18 тис. 477, Київщині – 16 тис. 728, Миколаївщині – 12 тис. 692, Чернігівщині – 8 тис. 514, Сумщині – 7 тис. 242.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 642 тис. 628 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 115 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 195 тис. 582 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

