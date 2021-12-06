Витрати українських покупців у «Чорну п'ятницю» збільшились, але динаміка відносно минулих років менша

6 декабря 2021 г., 12:45

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Платформа маркетингових вимірювань AppsFlyer поділилася статистикою шопінгу під час «Чорної п'ятниці-2021». Компанія проаналізувала зміну динаміки покупок українців за допомогою мобільних додатків.

Кількість інсталяцій додатків для шопінгу у порівнянні з середнім показником за попередні три п'ятниці листопада зросла на 48%. При цьому витрати покупців збільшились на 88%. Це говорить про те, що «Чорна п'ятниця», залишається популярним днем шопінгу для українців (переважно його здійснюють за допомогою мобільних пристроїв).

Проте порівняльний аналіз двох останніх сезонів «Чорної п'ятниці» (2020 та 2021 рр.) демонструє падіння кількості установок додатків для мобільного шопінгу за вказаний період на 43%. Ця тенденція є актуальною для всієї Європи. Ймовірно, це свідчить про прагнення покупців до «фізичного» шопінгу, попри довготривалу пандемію Covid-19.

В Україні кількість завантажених додатків із покупками всередині збільшилася більш ніж удвічі (109%), у порівнянні з минулим роком.

Щодо витрат на мобільний шопінг, більша частина Європи показала цього року дуже невисоке зростання (Великобританія – 12%, Франція – 4%) або навіть невелике скорочення (Німеччина – на 7%, а Швеція – на 4%).

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