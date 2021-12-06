Razer разработала пилотную консоль на базе игровой платформы Snapdragon G3x Gen 1

6 декабря 2021 г., 13:25

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Qualcomm Technologies представила специализированную игровую платформу Snapdragon G3x Gen 1.



Как отмечается, платформа позволяет запускать все Android-игры, пользоваться контентом облачных игровых библиотек, осуществлять стриминг игр с домашнего ПК или консоли.



Система снабжена графическим процессором Qualcomm Adreno, который отвечает за ультраплавные движения при частоте 144 кадра в секунду и 10-битной цветности в формате HDR с миллиардом оттенков.



Возможности подключения обеспечивает модуль Qualcomm FastConnect 6900 с поддержкой Wi-Fi 6 и 6E и низкими задержками на высоких скоростях загрузки и выгрузки. Стриминг требовательных к полосе пропускания игр с таких сервисов, как Xbox Cloud Gaming или Steam Remote Play и облачные игры без замираний в 5G-диапазонах mmWave и sub-6.

Технология Snapdragon Sound оптимизирована по качеству, задержкам и надежности.



При поддержке AKSys обеспечивается точная привязка контроллеров (controller mapping) и возможность применения встроенных контроллеров для различных игр.



Также отмечается, что к устройству на базе Snapdragon G3x можно подключать XR-гарнитуры (интерфейс USB-C) и внешние экраны. Предусмотрена возможность использовать устройство в качестве дополнительного контроллера (companion controller) для 4K телевизора.



Для демонстрации возможностей платформы Qualcomm Technologies вместе с Razer создали первую портативную консоль разработчика Snapdragon G3x Handheld Gaming Developer Kit, которую они могут получить уже сегодня.

«Партнерство с Qualcomm Technologies чрезвычайно перспективно, и мы поддерживаем появление передовых технологий компании на мировом игровом рынке, - заявил Минь-Лян Тань (Min-Liang Tan), сооснователь и генеральный директор Razer. - Новые инновационные решения Qualcomm Technologies и Razer выводят на новый уровень качество и верность воспроизведения игр на портативных консолях и преобразуют их восприятие».



Консоль снабжена OLED-экраном (более миллиарда цветовых оттенков) диагональю 6,65 дюйма, с разрешением Full HD+, 10-bit HDR, частотой 120 Гц. На борту также веб-камера 5MP/1080p60 и два микрофона, 4 динамика фантастически воспроизводят звук, а в сочетании с наушниками, поддерживающими технологию Snapdragon Sound, обеспечивают беспроводную передачу аудио без задержек и замираний. Подключение в 5G-диапазонах mmWave и sub-6 и поддержка Wi-Fi 6E обеспечивают максимальную скорость, низкие задержки, скоростную загрузку и выгрузку и самую надежную связь.

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