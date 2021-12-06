Продукти Eset для захисту робочих станцій тепер можуть працювати на пристроях Windows з процесорами ARM

6 декабря 2021 г., 12:05

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Компанія Eset повідомляє про вихід нової версії продуктів для захисту робочих станцій з операційною системою Windows. Головною новинкою стала підтримка Windows 10 та Windows 11 на пристроях з ARM-процесорами.

Зокрема відтепер продукти Eset Endpoint Security та Eset Endpoint Antivirus можуть використовуватись не тільки на пристроях з процесорами x86 (32-розрядні) та x64 (64-розрядні) , але й з ARM64. Крім цього, до складу продуктів версії 9.0 входить Eset Management Agent для ARM64, який дозволяє спростити управління та розгортання захисту за допомогою консолі Eset Protect.

Корпоративні користувачі ліцензій Eset для захисту робочих станцій тепер можуть активувати продукти і на пристроях ARM64. Однак наразі на цій платформі доступні ще не всі функцій, що працюють на пристроях з процесорами x86 та x64.

Завдяки багаторівневому підходу до захисту рішення Eset для ARM мають багато технологій запобігання та виявлення, зокрема захист файлової системи в режимі реального часу, захист доступу до Інтернету, а також захист від фішингу.

Компанії, які хочуть перевести співробітників на пристрої ARM з принципами роботи «Завжди увімкнений» та «Завжди підключений до інтернет-мережі» повинні пам’ятати про додаткові ризики. Зокрема, у даному випадку співробітники, які завжди підключені до інтернет-мережі, матимуть можливість отримати доступ до конфіденційної інформації, де б вони не перебували, а отже необхідно забезпечити потужний захист доступу до даних. Крім цього, для таких користувачів необхідно буде налаштувати відповідні політики безпеки.

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