Продукти Eset для захисту робочих станцій тепер можуть працювати на пристроях Windows з процесорами ARM

|0
Компанія Eset повідомляє про вихід нової версії продуктів для захисту робочих станцій з операційною системою Windows. Головною новинкою стала підтримка Windows 10 та Windows 11 на пристроях з ARM-процесорами.
Зокрема відтепер продукти Eset Endpoint Security та Eset Endpoint Antivirus можуть використовуватись не тільки на пристроях з процесорами x86
Корпоративні користувачі ліцензій Eset для захисту робочих станцій тепер можуть активувати продукти і на пристроях ARM64. Однак наразі на цій платформі доступні ще не всі функцій, що працюють на пристроях з процесорами x86 та x64.
Завдяки багаторівневому підходу до захисту рішення Eset для ARM мають багато технологій запобігання та виявлення, зокрема захист файлової системи в режимі реального часу, захист доступу до Інтернету, а також захист від фішингу.
Компанії, які хочуть перевести співробітників на пристрої ARM з принципами роботи «Завжди увімкнений» та «Завжди підключений до інтернет-мережі» повинні пам’ятати про додаткові ризики. Зокрема, у даному випадку співробітники, які завжди підключені до інтернет-мережі, матимуть можливість отримати доступ до конфіденційної інформації, де б вони не перебували, а отже необхідно забезпечити потужний захист доступу до даних. Крім цього, для таких користувачів необхідно буде налаштувати відповідні політики безпеки.
Про AI-рішення Microsoft та AWS мовою бізнесу від практиків Сrayon — 8 і 9 грудня
|0