Пентагон об'єднується зі SpaceX, щоб заборонити Росії використовувати Starlink

10 мая 2024 г., 15:35

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Представники Пентагону, які працюють із компанією SpaceX, перешкоджають несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink на полі бою у війні з Україною, стверджує глава Міністерства оборони з космічної політики.



«США активно співпрацюють з урядом України та компанією SpaceX, щоб протистояти незаконному використанню Росією терміналів Starlink», - сказав в інтерв'ю Джон Пламб (John Plumb), помічник міністра з космічної політики, який йде у відставку.



«Наразі ми успішно протидіємо російському використанню, але я впевнений, що Росія продовжуватиме намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку», - сказав Джон Пламб. «Хоча це залишатиметься проблемою, я думаю, що ми впоралися з нею і знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною».



Пламб відмовився детально розповісти про те, які тактики, методи або процедури використовуються для припинення використання Росією портативних терміналів зв'язку, які підключаються до флоту низькоорбітальних супутників SpaceX.



Термінали Starlink, як і раніше, рекламують для продажу в Росії на таких платформах, як сайт електронної комерції Ozon. Продавці стверджують, що вони працюють за передплатою, оформленою на ім'я жителів європейських країн, де технологія ліцензована, і кажуть, що зв'язок працює - не в центрі Росії, а поблизу прикордонних регіонів, таких як окуповані території України.



Однак цього тижня користувачі скаржилися на безпрецедентні проблеми з підключенням. У додатку для обміну повідомленнями Telegram один із продавців рекомендував перейти на дорожчий глобальний тарифний план.



Пламб дав зрозуміти, що йому вдавалося успішно співпрацювати зі SpaceX, попри те, що мільярдер Ілон Маск (Elon Musk), який очолює компанію, часто дає суперечливі коментарі та публікує повідомлення на X, своїй платформі в соціальних мережах.



«Для мене вони дуже надійний партнер, до того ж вони “швидко впроваджують інновації”, надаючи послуги, корисні для Міністерства оборони», - сказав він. SpaceX також надає ракети для запуску супутників національної безпеки, конкуруючи з United Launch Alliance, яка є спільним підприємством провідних оборонних підрядників Lockheed Martin і Boeing.



У листі, опублікованому в понеділок, сенатор-демократ Елізабет Воррен (Elizabeth Warren) закликала Пентагон обмежити використання Starlink у Росії та інших несанкціонованих регіонах, заявивши, що це становить «серйозну загрозу національній безпеці» для США та їхніх союзників.



Лист Воррен з'явився за березневим розслідуванням Bloomberg News, яке показало, наскільки широко використовують супутники Маска в країнах, де в компанії немає дозволу на ліцензійну діяльність, зокрема в тих, де правлять репресивні режими.



За словами Михайла Федорова, міністра цифрових перетворень України, до травня 2022 року Україна отримала 10 000 терміналів Starlink, які забезпечують критично важливий зв'язок у війні з російськими загарбниками. Згодом Пентагон уклав зі SpaceX річний контракт на 23 млн дол., який закінчується цього місяця. На запитання про статус контракту Омар Вілларреал (Omar Villarreal), представник Космічних сил, відповів, що вони працюють над продовженням контракту до листопада.



Пламб, який залишає Міністерство оборони цього місяця після дворічного перебування на посаді першого керівника космічної політики, не оголосив про свої подальші дії, за винятком того, що проводитиме більше часу зі своїми дітьми. Його дружина - виконувачка обов'язків головного спеціаліста Пентагону з цифрових технологій та штучного інтелекту.



Під час перебування Пламба на посаді почалися суперечки навколо використання Starlink в Україні. У жовтні 2022 року з'явилися повідомлення про те, що Маск має намір припинити обслуговування Starlink у цій країні, якщо США не допоможуть профінансувати його. Він відмовився від цієї загрози, і Міністерство оборони згодом уклало контракт зі SpaceX. Також було порушено питання про те, чи не змусить вживання Маском наркотиків Міністерство оборони анулювати його допуск до секретних контрактів, таких як запуски для забезпечення національної безпеки.



Відповідаючи на запитання про подібні проблеми та їхній вплив на відносини зі SpaceX, Пламб сказав: «Ми укладаємо контракти з компанією. Ми ставимося до цього серйозно, і вони ставляться до цього серйозно. SpaceX не порушила жодної умови контракту з Міністерством оборони, які я відстежую».



Відповідаючи на запитання про те, чи не надто Пентагон залежить від Space X, Пламб сказав, що «вони надають цінні для міністерства послуги, і ми їх використовуємо», але Пентагон прагне до посилення конкуренції в рамках своєї нової комерційної космічної стратегії. За його словами, протягом цього десятиліття з'явиться ще більше конкурентів, зокрема альтернативи угрупованню супутників Starlink. «Існує безліч комерційних рішень, у яких SpaceX не бере участі, і які можуть бути корисними для Міністерства оборони». Він не став докладно розповідати про можливих претендентів.



Зрештою, чиновники Пентагону мають справу з Гвінн Шотвелл (Gwynne Shotwell), президентом SpaceX, а не з Маском, її співзасновником і головним виконавчим директором. Як повідомив Пламб, за два роки роботи на цій посаді він жодного разу не розмовляв з Ілоном.

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