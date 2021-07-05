ViewSonic выпустила интерактивный дисплей со встроенной мультимедийной звуковой панелью

5 июля 2021 г., 12:35

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель запускает серию ViewBoard 52 с расширенными звуковыми возможностями.



Как отмечается, благодаря дизайну, ориентированному на пользовательский комфорт, серия ViewBoard 52 позволяет усовершенствовать учебное пространство и способна существенно повысить качество проведения занятий. Новые дисплеи оснащены специальной мультимедийной звуковой панелью.



Два фронтальных динамика мощностью 15 Вт каждый и сабвуфер мощностью 15 Вт, расположенные на звуковой панели, наполняют комнату мощным, насыщенным и чётким звуком. Встроенная система из 8 микрофонов с функциями обнаружения звука и шумоподавления обеспечивает точную звукопередачу на учебных занятиях.



Дисплеи новой серии оснащены входами USB-C на передней панели для удобного подключения к внешним устройствам, а функциональные клавиши и порты ввода-вывода размещаются в зоне прямой видимости. Благодаря обновленному пользовательскому интерфейсу преподаватели могут получить легкий доступ к часто используемым функциям в области управления, что позволяет не тратить время на поиск необходимого функционала.



Серия ViewBoard 52 поддерживает расширенный пользовательский интерфейс и широкий набор инструментов управления. Выделенная область управления централизует все приложения и инструменты в зоне легкой досягаемости и позволяет учителям самим определять наиболее часто используемые функции. Также в интерфейсе есть удобно расположенные боковые панели инструментов по обоим краям экрана для легкого вызова контекстных меню. Долгим нажатием на экран учителя могут вызывать экранное меню. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу все часто используемые функции находятся в пределах легкой досягаемости, обеспечивая исключительное удобство использования.



Совместно с образовательной платформой myViewBoard интерактивные дисплеи ViewBoard 52 обеспечивают усовершенствованное качество общения, сотрудничества и взаимодействия. Учащиеся могут легко обмениваться экранами с собственных устройств с помощью myViewBoard Display, браузерного инструмента для беспроводных презентаций, без необходимости устанавливать какие-либо дополнительные приложения. Помимо этого, myViewBoard Manager предлагает эффективное удаленное управление несколькими дисплеями.



Серия ViewBoard 52 представлена в размерах 65, 75 и 86 дюймов, работает на Android 9.0 и совместима с Windows, Mac, Chrome и Linux с функцией полного сенсорного ввода для всех сторонних подключенных устройств. Помимо этого, серия ViewBoard 52, по уверению производителя, снижает нагрузку на глаза благодаря улучшенному дисплею с подавлением мерцания, фильтром синего света и антибликовому покрытию.



Как сообщили представители Diweave, новинки уже можно заказать у компании.

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