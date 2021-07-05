CEO Arm заявил, что слияние с Nvidia лучше, чем выход на биржу

5 июля 2021 г., 13:25

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Глава Arm продолжая комментировать ситуацию с поглощением со стороны Nvidia, в своем блоге отметил, что данное соглашение будет более эффективно в плане поддержки создание рабочих мест, чем выход компании на биржу.



«Мы рассматривали вариант IPO, но определили, что давление, направленное на обеспечение краткосрочного роста доходов и прибыльности, ограничит нашу способность инвестировать, расширяться, быстро двигаться и внедрять инновации», - написал генеральный директор Arm Саймон Сегарс - «Объединение с Nvidia даст нам масштаб, ресурсы и гибкость, необходимые для максимизации открывающихся возможностей».



На прошлой неделе генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон сообщил газете Telegraph и другим СМИ, что Qualcomm готова инвестировать в первичное публичное размещение акций Arm, если сделка с Nvidia не состоится. Амон сообщил средствам массовой информации, что совместное владение Arm различными компаниями после проведения IPO позволит сохранить независимость фирмы.



В прошлом году Nvidia объявила о намерении приобрести компанию Arm за 40 млрд долл. у японского конгломерата Softbank. Однако это решение было воспринято в штыки большинством в индустрии. В частности, Qualcomm, утверждает, что это сфокусирует работу Arm на интересы одной компании, а не всей отрасли. Сделка находится под пристальным изучением регулирующих органов США, Великобритании, Китая и Европейского Союза.

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