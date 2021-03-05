Великобритания начала проверку жалоб на антиконкурентные политики App Store

5 марта 2021 г., 15:25

0

Tweet

Британский антимонопольный регулятор, Управление по рынкам и конкуренции, объявил о начале расследования правомерности условий обслуживания, которые предлагает компания Apple разработчикам, использующим её App Store.

Этот анонс всего на несколько часов опередил независимо поступившую от Financial Times и Reuters информацию о том, что Европейская комиссия также готовится выдвинуть против Apple антимонопольные обвинения в связи с App Store.

Основанием для начала британского расследования стали жалобы разработчиков на условия использования App Store, такие как требование распространять приложения для iOS исключительно через торговую площадку компании Apple. Кроме того, проверке будет подвергнута политика, обязующая разработчиков проводить встроенные в приложения покупки через платёжную систему Apple, где комиссия достигает 30%.

Следствие установит, являются ли условия, налагаемые производителем iPhone, несправедливыми или антиконкурентными. В частности, необходимо выяснить, действительно ли эти условия в конечном итоге ведут к росту цен и ограничивают выбор британских покупателей.

Большинство этих вопросов станут предметом и будущего антимонопольного расследования ЕС. Согласно источникам Financial Times, Еврокомиссия подозревает Apple в несправедливом ущемлении сторонних приложений потоковой передачи музыки в пользу собственного сервиса Apple Music. Основная претензия заключается в 30-процентной комиссии Apple за покупки в приложении. Это вынуждает разработчиков в поисках рентабельности завышать цены, перенося расходы на своих клиентов, либо отключать покупки в приложении и направлять пользователей к другим способам оплаты.

Гигант музыкального вещания, Spotify Technology, в 2019 году подал жалобу в связи с политикой в App Store, обвинив Apple в том, что она одновременно «выступает в качестве игрока и судьи». Обращение Spotify стало одним из ключевых факторов, побудивших Европейскую комиссию начать расследование.

Источники Financial Times ожидают, что антимонопольному делу в отношении Apple будет официально дан ход в течение нескольких месяцев. На это косвенно может указывать прекратившийся в последние несколько дней обмен корреспонденцией между регуляторами и Spotify. В то же время, наблюдатели не исключают, что официальные лица ЕС могут решить отказаться от рассмотрения этого дела.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак