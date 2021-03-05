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В условиях пандемии заметно выросло использование групповых функций Viber

5 марта 2021 г., 14:45
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В условиях пандемии заметно выросло использование групповых функций Viber

Компания Viber фиксирует существенный рост использования групповых функций одноименного мессенджера за последний год. Так, количество групповых чатов Viber в мире увеличилось на 170%, а число просмотров в сообществах на 30%.

Число активных сообществ в Украине выросло на 120%, а средняя продолжительность пребывания в приложении – на 40%. Кроме того, число отправленных групповых сообщений за год увеличилось на 20%, а количество просмотров публикаций в сообществах – на 130%.

С момента запуска групповых видеозвонков Viber, который состоялся менее года назад, США, Украина и Греция стали наиболее активными пользователями этой функции. Возможность просмотра на экране одновременно шести пользователей в режиме сетки, как на мобильном устройстве, так и через компьютер – позволяет использовать платформу для проведения деловых встреч или организации дистанционного обучения. В результате число входящих групповых видеозвонков, которые недавно были запущены, в нашей стране увеличилось примерно на 19% за последние три месяца, в то время, как исходящих звонков – на 22%.

Изменились также и показатели использования чат-ботов. После пилотного запуска в Украине, который состоялся в конце 2020 г., набирает популярность функция проведения платежей в ботах Viber. Более 1,4 млн. пользователей подписаны на чат-боты, с помощью которых можно проводить транзакции. 20% пользователей ботов время от времени совершали транзакции. Количество проведенных через чат-боты платежей увеличилось вдвое с момента запуска.

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