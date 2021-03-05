GigaCloud запустил PaaS-решение на платформе OpenStack с гипервизором KVM

5 марта 2021 г., 15:55

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Облачный оператор GigaCloud запустил публичное облако S-Cloud 2.0 – первое, по данным компании, PaaS-решение (Platform as a Service) среди украинских облачных операторов. Это стало возможным благодаря построению публичного облака на платформе OpenStack с гипервизором KVM. Набор дополнительных модулей OpenStack расширил функционал облака и упростил развертывание в нем клиентских приложений.

«Мы объединили лучшие практики построения нашего флагмана E-Cloud на платформе VMware и преднастроенных виртуальных серверов S-Cloud 1.0 на OpenStack с KVM. На основе этого разработали IaaS-решение для построения клиентских инфраструктур на базе ПО с открытым кодом и с функциями PaaS-платформы. Это позволяет пользователю работать не с чистой инфраструктурой, а сразу использовать подготовленную среду с настроенными сервисами для работы с вычислительными ресурсами», – говорит Кирилл Науменко, CTO GigaCloud.

«Программное обеспечение с открытым кодом широко используют для построения коммерческих решений большие зарубежные облачные операторы, в частности Amazon, – говорит Артем Коханевич, СЕО GigaCloud. – Наша PaaS-платформа тоже построена на OpenStack, поэтому клиентам будет удобно с ней работать – много сервисов совместимы с сервисами Amazon. Однако для украинских заказчиков важна не только надежность инфраструктуры, но и возможность получения поддержки со стороны облачного оператора. Мы можем подсказать, как реализовать тот или иной проект в облаке, и выполнить другие работы по оптимизации инфраструктуры».

Использование открытого ПО и отсутствие лицензионных платежей благоприятно сказалось на ценовом предложении S-Cloud 2.0. Кроме того, для построения облачной инфраструктуры GigaCloud использовал серверы провайдерского класса.

Управлять облачной инфраструктурой S-Cloud 2.0 можно через клиентский портал GigaCloud. Пользователь может самостоятельно создавать виртуальные машины, связывать их в сеть, настраивать резервное копирование и сетевой экран. Для клиентов доступна база знаний и техническая документация для работы с облаком, а специалисты службы технической поддержки облачного оператора готовы помогать в режиме 24/7. Заказ услуги, как утверждается, занимает 10 минут, а создание сервера – еще 2-3 минуты. Инфраструктура для тестирования выдается день в день.

Публичное облако S-Cloud 2.0 – универсальное решение для бизнеса и локальных государственных организаций. Продукт может быть интересен стартапам и разработчика, которые могут самостоятельно использовать облако как среду для тестирования.

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