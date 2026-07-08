ELKO Ukraine розширює портфель павербанками Momax

8 июля 2026 г., 16:35

0

Tweet

Компанія ELKO Ukraine розпочинає офіційну дистрибуцію продукції гонконзького бренду MOMAX в Україні. Першими до портфеля дистриб'ютора увійшли павербанки, а їхня перша партія вже доступна для замовлення через партнерську мережу. На пристрої поширюється офіційна гарантія терміном 12 місяців.

До першої поставки увійшли моделі ємністю від 5000 до 25000 мА-год із підтримкою дротового та бездротового заряджання. Залежно від моделі пристрої підтримують технології MagSafe, Qi2, USB-C і Lightning, що дозволяє використовувати їх із різними поколіннями смартфонів та аксесуарів.

Однією з особливостей нової лінійки виробник називає тонкий корпус – від 0,8 до 1,2 см, завдяки чому павербанк можна використовувати разом зі смартфоном під час бездротового заряджання без суттєвого збільшення його габаритів. Моделі з підтримкою MagSafe та Qi2 забезпечують бездротову зарядку потужністю до 15 Вт.

У павербанках використовуються акумуляторні елементи COSMX – компанії, яка є одним із постачальників елементів живлення для техніки Apple. Також застосовані магніти класу N52, сертифіковані для авіаперевезень, що забезпечують фіксацію смартфона під час заряджання.

Окрему увагу виробник приділив системі теплового контролю. За даними MOMAX, використання графенового шару в конструкції та системи моніторингу температури на базі алгоритмів штучного інтелекту дає змогу зменшити нагрівання пристрою до 50% порівняно зі звичайними рішеннями. Це має знизити теплове навантаження під час бездротового заряджання та допомогти підтримувати стабільну роботу мобільних пристроїв при тривалому використанні.

MOMAX працює на ринку споживчої електроніки з 2003 року. Компанія розробляє мобільні аксесуари та зарядні пристрої, а її продукція представлена більш ніж у 40 країнах.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI