Литовський стартап LITILIT будує у Вільнюсі завод фемтосекундних лазерів за €6 млн

18 июня 2026 г., 13:35

0

Tweet

Литовський високотехнологічний стартап LITILIT оголосив про початок будівництва великого сучасного заводу з масового виробництва фемтосекундних лазерів. Загальна вартість проєкту оцінюється приблизно в шість мільйонів євро. Компанія розраховує завершити основні будівельні та монтажні роботи до кінця поточного 2026 року, а протягом кількох наступних років вийти на проєктну потужність до 3 000 лазерів на рік.



Фемтосекундні лазери сьогодні є одними з найдосконаліших інструментів для надточного оброблення матеріалів. Завдяки екстремально коротким світловим імпульсам вони дозволяють філігранно розрізати або маркувати поверхні з мінімальним термічним впливом на навколишні шари. Це робить їх незамінними у виробництві мікрочипів, гнучкої електроніки, а також у медицині (зокрема, під час операцій із корекції зору).



Як пояснює співзасновник і генеральний директор LITILIT Ніколаюс Гаврілінас (Nikolajus Gavrilinas), головним бар'єром для масового впровадження таких лазерів в індустрії досі залишалася відсутність технологій їхнього конвеєрного виробництва.



«Історично архітектура фемтосекундних лазерів розвинулася з лабораторних наукових систем. Вони потужні, але надзвичайно складні в конструкції, практично не піддаються автоматизації та вимагають ручного налаштування вузькопрофільними фахівцями. Наші ж лазери базуються на принципово новій інженерній архітектурі: ми зменшили кількість компонентів, зробили дизайн модульним і заклали високий рівень автоматизації. Це дозволяє збирати, тестувати та контролювати якість продукції в рази швидше», - зазначає Гаврілінас.



Новий завод площею 4 000 кв. м розташується у Вільнюсі. Комплекс міститиме дві ключові зони: сучасний цех металообробки з верстатами з ЧПК (комп'ютерним числовим керуванням); роботизовані лінії для безпосереднього збирання та тестування фемтосекундних систем.



Фінал будівництва та внутрішнього оздоблення заплановано на четвертий квартал 2026 року. Вже протягом першого року роботи підприємство випустить близько 1000 пристроїв, з подальшим трикратним нарощуванням темпів.



В основі бізнесу LITILIT лежить фундаментальне наукове відкриття 2014 року - принципово новий патентний метод генерації ультракоротких імпульсів. Його автором став співзасновник компанії Кястутіс Регельскіс (Kęstutis Regelskis) під час роботи в литовському Центрі фізичних та технологічних наук (FTMC).



Розвиваючи цю ідею, стартап зміг залучити у 2022 році 3,7 млн євро інвестицій від фондів Taiwania Capital та Iron Wolf Capital. При цьому LITILIT увійшов в історію як перша європейська компанія, що отримала пряме фінансування з тайванського інвестиційного фонду розвитку Центральної та Східної Європи (CEE) обсягом 200 млн дол.



Унікальна архітектура забезпечує пристроям серйозні конкурентні переваги. Так ККД перетворення електричної енергії в оптичну фемтосекундну становить близько 20%, що є одним із найкращих показників у галузі. Рішення забезпечує економічність завдяки низькому споживанню електрики та мінімальним вимогам до систем охолодження. Лазери є компактними, стійкими до зовнішніх вібрацій і перешкод та не потребують технічного обслуговування в процесі експлуатації.



Завод у Вільнюсі розглядається керівництвом компанії як перший крок масштабування бізнесу на міжнародному рівні. Надалі LITILIT планує дублювати цю модель автоматизованого виробництва в інших регіонах світу разом із глобальними промисловими партнерами.



«Фемтосекундні лазери стають критично важливим інструментом для промисловості наступного покоління, але їхній успіх залежить від економічної доступності. Цим заводом ми закладаємо повторювану в усьому світі модель виробництва - і ми пишаємося тим, що починаємо цей шлях саме в Литві, яка має потужні історичні традиції у лазерній науці та інженерії», - підсумував Ніколаюс Гаврілінас.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI