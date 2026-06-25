Softprom просуватиме developer-first платформу безпеки програмного забезпечення Aikido Security

25 июня 2026 г., 14:45

0

Tweet

Компанія Softprom оголошує дистриб'юторську угоду з Aikido Security. Після нещодавнього раунду фінансування Series B на 60 млн дол., який зробив Aikido Security найшвидшою кібербезпековою компанією Європи, що досягла статусу єдинорога (оцінка 1 млрд дол.), ця потужна developer-first платформа тепер стане доступною організаціям у Центральній та Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії через розгалужену мережу Softprom.

Сьогодні інженери-розробники програмного забезпечення часто перевантажені нескінченними сповіщеннями про безпеку, фрагментованими сканерами та складними інструментами. Aikido змінює цей статус-кво, об'єднуючи безпеку хмари та застосунків у єдину високоефективну платформу, створену спеціально для команд швидкої розробки.

Aikido замінює багато роз'єднаних інструментів єдиним підходом. Ключові переваги платформи: повна видимість «все в одному»; масштабне зниження шуму; миттєве усунення; спрощений комплаєнс.

Це рішення поєднує статичне (SAST) та динамічне (DAST) тестування безпеки застосунків, сканування залежностей з відкритим кодом (SCA), сканування інфраструктури як коду (IaC) та управління станом захищеності хмари (CSPM) в одній інтуїтивній панелі.

Запатентований рушій AutoTriage дедуплікує знахідки та відфільтровує невразливі (хибнопозитивні) спрацювання, знижуючи шум сповіщень на 75-92%.

Функція AutoFix генерує готові до злиття pull-запити, даючи розробникам змогу миттєво усувати вразливості, не виходячи з робочого процесу.

Система автоматизує критичні засоби контролю безпеки для основних нормативних рамок, зокрема ISO 27001, SOC 2, PCI, DORA, NIS 2 та HIPAA.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI