Вебинар "Sales excellence: комплексное управление клиентским опытом" - 26 августа! 

21 августа 2020 г., 15:39

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По результатам недавних исследований 90% украинских компаний работают с клиентами с помощью неспециализированных инструментов – Excel, бумажных и других носителей.



Только 9% компаний используют CRM-систему как инструмент управления клиентским опытом.



Мировая тенденция говорит о том, что через несколько лет компании-лидеры своих отраслей будут конкурировать за исполнение первоклассного клиентского сервиса, и тот, кто преуспеет в этом, завоюет большую долю рынка.



Автоматизация взаимоотношений и повышение привлекательности клиентского опыта становятся ключевыми задачами, и в этих условиях большое значение приобретает уровень профессиональной подготовки менеджеров.



Это значит, что руководителям и собственникам бизнесов стоит сделать акцент не только на процессах коммуникации с клиентами, но также на обучении команды продаж. Пришло время внедрять дополнительные решения, которые помогут объединить данные о клиенте и его потребностях, наилучший канал коммуникации, скрипты и навыки продавца, чтобы продлить жизненный цикл клиента.



Какие технологии использовать, чтобы улучшать показатели обучаемости команд, предоставлять идеальный клиентский сервис и тем самым повышать эффективность работы отдела продаж –узнаете на вебинаре «Sales excellence. Комплексное управление клиентским опытом в единой платформе».







Программа вебинара:



Формирование аналитики продаж и результатов на основе данных из CRM.



Выстраивание персонального плана обучения для менеджеров.



Проведение оценки знаний специалистов по продажам и анализ результатов обучения.



Сопоставление полученных данных с результатами продаж. Выстраивание зависимостей.







Спикер:



Евгений Белобров – Product Owner, Консультант проектов внедрения

Microsoft Dynamics CRM в компании SMART business.



26 августа, 14:00.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации









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