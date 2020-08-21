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Вебинар "Sales excellence: комплексное управление клиентским опытом" - 26 августа! 

21 августа 2020 г., 15:39
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Вебинар

По результатам недавних исследований 90% украинских компаний работают с клиентами с помощью неспециализированных инструментов – Excel, бумажных и других носителей. 

Только 9% компаний используют CRM-систему как инструмент управления клиентским опытом.  

Мировая тенденция говорит о том, что через несколько лет компании-лидеры своих отраслей будут конкурировать за исполнение первоклассного клиентского сервиса, и тот, кто преуспеет в этом, завоюет большую долю рынка.

Автоматизация взаимоотношений и повышение привлекательности клиентского опыта становятся ключевыми задачами, и в этих условиях большое значение приобретает уровень профессиональной подготовки менеджеров.

Это значит, что руководителям и собственникам бизнесов стоит сделать акцент не только на процессах коммуникации с клиентами, но также на обучении команды продаж. Пришло время внедрять дополнительные решения, которые помогут объединить данные о клиенте и его потребностях, наилучший канал коммуникации, скрипты и навыки продавца, чтобы продлить жизненный цикл клиента. 

Какие технологии использовать, чтобы улучшать показатели обучаемости команд, предоставлять идеальный клиентский сервис и тем самым повышать эффективность работы отдела продаж –узнаете на вебинаре «Sales excellence. Комплексное управление клиентским опытом в единой платформе».  



Программа вебинара:  

    Формирование аналитики продаж и результатов на основе данных из CRM. 

    Выстраивание персонального плана обучения для менеджеров.  

    Проведение оценки знаний специалистов по продажам и анализ результатов обучения. 

    Сопоставление полученных данных с результатами продаж. Выстраивание зависимостей.  



Спикер:  

Евгений Белобров – Product Owner, Консультант проектов внедрения 
Microsoft Dynamics CRM в компании SMART business.

26 августа, 14:00.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации

 

 


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