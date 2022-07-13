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SMART business випускає липневе оновлення локалізації Microsoft Dynamics 365 BC

13 июля 2022 г., 14:55
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Компанія SMART business, золотий партнер Microsoft, повідомляє про випуск чергового регулярного оновлення рішення SMART Localization за липень. Ця локалізація ERP-системи для автоматизації бізнес-процесів Microsoft Dynamics 365 Business Central забезпечує ведення підприємницької діяльності відповідно до вимог українського законодавства, з урахуванням актуальних змін. Наявність локалізації дозволяє в стислі терміни впроваджувати фінансові модулі системи, комплексно реалізовувати завдання бухгалтерського та податкового обліку, інтеграції з міжнародними стандартами обліку, враховувати специфіку оподаткування та надаючи пакет регламентованих друкованих форм.

SMART Localization складається з двох частин: SMART Accounting – автоматизація бухгалтерського та податкового обліків та SMART Payroll – автоматизація обліку кадрів та нарахування заробітної платні. Оновлення липневого релізу SMART Localization включають зміни до формування податкової декларації платника єдиного податку та розрахунку середньої заробітної плати, а також доповнення функціональності системи для Грузії та Азербайджану.

Оновлення SMART Accounting 2022.07 для України включають: функціонал формування податкових накладних продажу за касовим методом; розпізнавання призначення платежу в журналі банківських платежів та автоматичне застосування операцій банківських платежів до рахунків продажу; покращено роботу деяких операційних звітів; покращено розподіл загальновиробничих витрат на готову продукцію тощо.

Своєю чергою оновлення SMART Payroll для України несе зміни у розрахунок середньої заробітної плати згідно з постановою КМУ №486 від 26 квітня 2022 р., що діє з 29 квітня, та багато іншого.

Варто нагадати, що заради підтримки українського бізнесу Microsoft оголосив 80% знижки на ліцензії Microsoft Dynamics 365 Business Central строком на два роки. Пропозиція дійсна як для нових клієнтів, так і для продовження наявних ліцензій.

Зі свого боку SMART business також пропонує спеціальні умови та ліцензії на власні розробки.

SMART business випускає липневе оновлення локалізації Microsoft Dynamics 365 BC

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