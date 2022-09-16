 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

SMART business відкриває офіс у Варшаві

16 сентября 2022 г., 10:45

Відбулось офіційне відкриття офісу компанії SMART business у Варшаві.

Як повідомляється, це перший фізичний офіс SMART business у Європі, метою якого є ще більша підтримка як клієнтів у всьому світі, так і тих українських компаній, що масштабуються на європейському ринку.

«Наші команди продовжують роботу з локалізації продуктів відповідно до міжнародного законодавства та потреб польського ринку, аби наші клієнти мали можливість якомога швидше адаптувати необхідні бізнес-процеси та мали змогу вести бій за економічну стабільність нашої держави навіть за вимушених умов релокації», - йдеться у повідомленні української компанії.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  