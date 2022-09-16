SMART business відкриває офіс у Варшаві

16 сентября 2022 г., 10:45

Відбулось офіційне відкриття офісу компанії SMART business у Варшаві.



Як повідомляється, це перший фізичний офіс SMART business у Європі, метою якого є ще більша підтримка як клієнтів у всьому світі, так і тих українських компаній, що масштабуються на європейському ринку.



«Наші команди продовжують роботу з локалізації продуктів відповідно до міжнародного законодавства та потреб польського ринку, аби наші клієнти мали можливість якомога швидше адаптувати необхідні бізнес-процеси та мали змогу вести бій за економічну стабільність нашої держави навіть за вимушених умов релокації», - йдеться у повідомленні української компанії.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру