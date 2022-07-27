Microsoft доповнює функціонал Teams, Windows 365 та Viva новими можливостями для гібридної роботи

27 июля 2022 г., 13:15

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Компанія SMART business, золотий партнер Microsoft, повідомляє що вендор на заході Inspire 2022 оголосив низку нових функцій для пропозицій Microsoft 365, включаючи Teams, Windows 365 і Viva, її нову платформу для роботи з працівниками.



“Мотивація для багатьох сьогоднішніх оновлень полягає в тому, щоб надати рішення для нових проблем, що виникають у світі гібридної роботи”, заявила Колетт Столлбаумер (Colette Stallbaumer), генеральний менеджер Microsoft 365 і Future of Work.



Столлбаумер пояснила, що однією з головних проблем, які виникають у зв’язку з гібридною роботою, є необхідність збалансувати вимоги працівників щодо гнучкості з потребами бізнесу. Водночас, за її словами, макроекономічне середовище, що змінюється, означає, що організації прагнуть максимізувати продуктивність, скорочуючи витрати.



Microsoft намагається частково вирішити ці проблеми, додавши більш гнучкі інструменти для спільної роботи.



Однією з найважливіших нових можливостей у Teams є Excel Live, який дозволяє користувачам співпрацювати над робочими файлами в режимі реального часу під час зустрічей Teams. Водночас Video Clip - це нова функція, яка дозволяє користувачам записувати, надсилати та переглядати короткі відео в Teams. Є також Collaborative Annotations, де всі учасники зустрічі можуть скористатися багатим набором інструментів Microsoft Whiteboard, щоб креслити, залишати нотатки та редагувати спільний контент.

Удосконалення спільної роботи мають стати бажаними доповненнями для користувачів Teams, але самі компанії можуть бути більше зацікавлені в останніх оновленнях Windows 365, які спрямовані на підвищення продуктивності шляхом перенесення можливостей знакової операційної системи компанії на будь-які пристрої.



Windows 365 - це служба віртуальної машини, яка надає доступ до «хмарного комп’ютера» під керуванням Windows із будь-якого веб-браузера на будь-якому пристрої, будь то MacBook, iPad, комп’ютер з ОС Linux або смартфон Android. Ідея полягає в тому, що користувачі можуть увійти у свій обліковий запис Windows будь-де й миттєво продовжити з того місця, де зупинилися, маючи повний доступ до всіх своїх даних і програм.



Додавання Citrix HDX Plus для Windows 365 націлене на забезпечення користувачам роботи з високою роздільною здатністю, з більш надійними засобами контролю політики безпеки та інтеграцією з широким спектром галузевих рішень.



Інші функції включають можливість відновити Cloud PC до попереднього статусу за допомогою функції відновлення на певний момент, подібної до старої функції відновлення системи в традиційній Windows. Також незабаром з’явиться нова функція, яка дозволить адміністраторам інформаційних технологій автоматично реєструвати хмарні ПК у Microsoft Endpoint Manager.

Тим часом урядові установи можуть зацікавитися розширеними версіями Windows 365 для специфічних задач цих інституцій - Government Community Cloud і Government Community Cloud High, які призначені для державних підрядників, а також місцевих, державних і федеральних установ.



Ще одна пропозиція Microsoft, яка доводить свою цінність у світі гібридної роботи, — це Microsoft Viva, платформа для роботи з працівниками, яка була представлена минулого року. За допомогою Viva підприємства можуть надати своїм працівникам доступ до новин компанії та оновлень, освітніх ресурсів та іншого контенту. Це схоже на старі корпоративні інтранет-платформи, якими керують багато підприємств, але має додаткову перевагу інтеграції з Teams, тож співробітники можуть бути в курсі всіх останніх подій під час роботи.



До існуючих модулів, таких як Viva Connections, Viva Learning і Viva Topics, Microsoft анонсувала ще два. До них входять раніше анонсовані цілі Viva Goals, які будуть запущені 1 серпня - «рішення для встановлення цілей і управління», спрямоване на узгодження окремих команд зі стратегічними пріоритетами організації.



Також оголошено про Viva Engage, програму в Teams, яка покликана сприяти зміцненню зв’язків із спільнотою. Microsoft заявила, що Viva Engage приносить «споживчі соціальні мережі» на робоче місце, щоб викликати більше заглиблене залучення персоналу та розширити особисті мережі в організаціях.

"Microsoft на конференції Inspire 2022 зробили дуже важливі оголошення. Розширення інтеграцій Teams та Viva з іншими системами і сервісами дозволяють створити цілісну повномасштабну платформу взаємодії персоналу. І наша компанія вже активно розгортає проєкти на базі таких рішень", підкреслив Кирило Руднєв, управляючий партнер SMART business.

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