«Энергоатом» привлечет 700 млн. долл. инвестиций для строительства мощного ЦОДа возле ЗАЭС

21 августа 2020 г., 15:35

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Меморандум о сотрудничестве с представителями компании Н2 о привлечении инвестиций для строительства вблизи Запорожской АЭС центра обработки данных, который должен стать одним из крупнейших в Европе, подписал врио президента ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин. Объем запланированных инвестиций должен достигнуть 700 млн долл.

Ожидается, что создание ЦОДов на территориях, прилегающих к атомным электростанциям, обеспечит постоянного потребителя электроэнергии для «Энергоатом». Это особенно актуально ввиду возникновения кризисных явлений в украинской энергетике и профицита генерирующих мощностей. Благодаря реализации подобных проектов компания рассчитывает обеспечить выдачу мощности атомных электростанций в режиме диспетчерского ограничения за счет гарантированной нагрузки со стороны ЦОД.

На сегодня в «Энергоатоме» разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в Энергодаре – городе-спутнике «Запорожской АЭС». Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД.

Возможность строительства ЦОД мощностью от 50 МВт с последующим наращиванием до более 200 МВт рассматривается «Энергоатомом» и вблизи от площадки «Ривненской АЭС».

Благодаря значительным объемам потребления, а также очень большой технологической гибкости – ЦОД могут быть использованы для маневрирования и балансирования мощностей в энергосистеме. Примером может служить маневрирование ЦОД AESO Alberta Electric System Operator (Канада).

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