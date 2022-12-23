 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Василя Лацанича призначено новим головою ради директорів «Vodafone Україна»

23 декабря 2022 г., 17:25
0 
 

Василя Лацанича призначено новим головою ради директорів «Vodafone Україна»

За заявою NEQSOL Holding, рада директорів “Vodafone Україна” обрала Василя Лацанича головою ради директорів.

Василь Лацанич має розмаїтий лідерський досвід у телекомунікаційному секторі, тож його призначення посилює бізнес холдингу в Україні. Зазначено, він став першим українцем, який обійняв топову посаду у вищому органі управління міжнародної акціонерної компанії на телекомунікаційному ринку України.

Нове призначення відображає стратегію NEQSOL Holding прискорювати зростання чинних активів завдяки залученню експертів найвищого рівня у своїх галузях. Юсіф Джаббаров, який раніше обіймав цю посаду, підтримуватиме В. Лацанича у новій ролі. Як очільник NEQSOL Holding на глобальному рівні, Юсіф Джаббаров надалі зосередиться на стратегії міжнародного розвитку холдингу.

«Радий повідомити, що Василя Лацанича, Head of Telecom в NEQSOL Holding, одностайно обрали головою ради директорів Vodafone Україна. З одного боку, напруга й виклики, з якими ми зіштовхнулись у 2022 році, стали своєрідним випробуванням бізнесу на стійкість. З іншого боку, вони відкривають можливості, яких ми, можливо, навіть не бачили раніше. Я впевнений, що фаховість і глибоке розуміння ринку допоможуть Василю розпізнати ці можливості та втілити їхній потенціал для телеком-бізнесу холдингу в Україні. NEQSOL Holding як стратегічний інвестор продовжуватиме підтримувати Vodafone Україна у подальшому розвитку», – зазначив Юсіф Джаббаров, СЕО NEQSOL Holding.

«Я людина з технологічного світу я усвідомлюю, наскільки цифрові технології важливі для розвитку. І я в захваті від неймовірних показників України у сфері диджиталу навіть у цей критичний час – ключовими прикладами є електронний уряд і рівень проникнення цифрових технологій у повсякденне життя. Українці дуже вимогливі клієнти, прогресивні у використанні нових технологій, вони звикли отримувати найякісніші послуги. Як провідна технологічна компанія, “Vodafone Україна” постійно розвивається та впроваджує нові цифрові рішення. На посаді голови ради директорів я планую ще більше акцентувати на розвитку цифрових сервісів і створенні найкращої пропозиції для наших клієнтів, що сприятиме стійкості компанії у стратегічній перспективі», – говорить Василь Лацанич.

З 2021 року Василь Лацанич очолює напрям телекомунікацій у NEQSOL Holding та відповідає за стратегічне управління й розвиток телеком-активів, а також розширення ринків присутності. До приходу в NEQSOL Holding Лацанич обіймав керівні посади в глобальних телекомунікаційних компаніях. Він також був членом правління низки міжнародних компаній у фінансовій сфері, телекомі, ІТ, медицині та інших галузях. Має ступінь Executive MBA Лондонської бізнес-школи.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  