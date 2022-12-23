Василя Лацанича призначено новим головою ради директорів «Vodafone Україна»

23 декабря 2022 г., 17:25

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За заявою NEQSOL Holding, рада директорів “Vodafone Україна” обрала Василя Лацанича головою ради директорів.



Василь Лацанич має розмаїтий лідерський досвід у телекомунікаційному секторі, тож його призначення посилює бізнес холдингу в Україні. Зазначено, він став першим українцем, який обійняв топову посаду у вищому органі управління міжнародної акціонерної компанії на телекомунікаційному ринку України.



Нове призначення відображає стратегію NEQSOL Holding прискорювати зростання чинних активів завдяки залученню експертів найвищого рівня у своїх галузях. Юсіф Джаббаров, який раніше обіймав цю посаду, підтримуватиме В. Лацанича у новій ролі. Як очільник NEQSOL Holding на глобальному рівні, Юсіф Джаббаров надалі зосередиться на стратегії міжнародного розвитку холдингу.



«Радий повідомити, що Василя Лацанича, Head of Telecom в NEQSOL Holding, одностайно обрали головою ради директорів Vodafone Україна. З одного боку, напруга й виклики, з якими ми зіштовхнулись у 2022 році, стали своєрідним випробуванням бізнесу на стійкість. З іншого боку, вони відкривають можливості, яких ми, можливо, навіть не бачили раніше. Я впевнений, що фаховість і глибоке розуміння ринку допоможуть Василю розпізнати ці можливості та втілити їхній потенціал для телеком-бізнесу холдингу в Україні. NEQSOL Holding як стратегічний інвестор продовжуватиме підтримувати Vodafone Україна у подальшому розвитку», – зазначив Юсіф Джаббаров, СЕО NEQSOL Holding.



«Я людина з технологічного світу я усвідомлюю, наскільки цифрові технології важливі для розвитку. І я в захваті від неймовірних показників України у сфері диджиталу навіть у цей критичний час – ключовими прикладами є електронний уряд і рівень проникнення цифрових технологій у повсякденне життя. Українці дуже вимогливі клієнти, прогресивні у використанні нових технологій, вони звикли отримувати найякісніші послуги. Як провідна технологічна компанія, “Vodafone Україна” постійно розвивається та впроваджує нові цифрові рішення. На посаді голови ради директорів я планую ще більше акцентувати на розвитку цифрових сервісів і створенні найкращої пропозиції для наших клієнтів, що сприятиме стійкості компанії у стратегічній перспективі», – говорить Василь Лацанич.



З 2021 року Василь Лацанич очолює напрям телекомунікацій у NEQSOL Holding та відповідає за стратегічне управління й розвиток телеком-активів, а також розширення ринків присутності. До приходу в NEQSOL Holding Лацанич обіймав керівні посади в глобальних телекомунікаційних компаніях. Він також був членом правління низки міжнародних компаній у фінансовій сфері, телекомі, ІТ, медицині та інших галузях. Має ступінь Executive MBA Лондонської бізнес-школи.

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