26 декабря 2022 г., 8:15

У своїй заяві до Парламенту Великої Британії щодо подальшої програми військової допомоги Україні Міністр оборони країни Бен Воллес (Ben Wallace) зазначив, що Сполучене Королівство робить все можливе, щоб допомогти українцям пережити сувору зиму.

Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів та надіслала близько 15 000 комплектів одягу для екстремальних холодів для Збройних Сил України, включаючи одяг для холодної погоди, надміцні спальні мішки та утеплені намети.

Ми очікуємо, що до Різдва буде доставлено ще 10 000 комплектів, призначених для роботи в холодну погоду. Загалом міжнародне співтовариство надало близько 1,23 мільйона зимових комплектів.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт