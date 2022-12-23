Lenovo анонсувала нові ноутбуки IdeaPad

23 декабря 2022 г., 16:35

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Компанія Lenovo напередодні виставки CES 2023 представила п’ять нових високопродуктивних портативних ноутбуків IdeaPad з оновленими функціями та вдосконаленнями, що допоможуть користувачам швидше та ефективніше досягати своїх цілей.



Моделі IdeaPad Pro 5i та IdeaPad Pro 5 Gen 8 доступні у двох розмірах екрана, 14-дюймовому та 16-дюймовому, а також у двох колірних варіаціях: сірий (Arctic Gray) та синій (Frost Blue). Нові IdeaPad Pro 5i та IdeaPad Pro 5 пропонують покращені характеристики для користувачів, зокрема на 35% більшу температурну продуктивність, що забезпечує запобігання перегріванню та тихішу роботу системи. Завдяки новітнім процесорам Intel або AMD Ryzen і дискретній відеокарті NVIDIA GeForce RTX 4050 користувачі можуть насолоджуватися кращим відгуком системи під час створення контенту, невимогливих ігор або обробці “важких” файлів. При доповненні операційною системою Windows 11 продуктивність, креативність та багатозадачність власника пристрою подвоюється.



Серед інших оновлень: на 25% більша сенсорна панель для кращої навігації, ІЧ-камера з розширенням Full HD, ToF-датчиком і “розумним” входом із Windows Hello. Ноутбуки також оснащені рознімом для SSD-пам’яті з можливістю розширення (доступний на 16-дюймовій моделі), що дозволяє зберігати більше даних. Завдяки портам USB 4.0 і Thunderbolt 4.0 користувачі отримали швидшу передачу даних і підвищену продуктивність.



Нові 16-дюймові IdeaPad Pro 5i та IdeaPad Pro 5 оснащені абсолютно новим динамічним перемикачем дисплея, який збільшує кількість кадрів на панелі за секунду. Висока частота оновлення до 120 Гц забезпечує плавність перегляду відео або ігор. Крім того, дисплей отримав роздільну здатність QHD+ (3840x1600), співвідношення сторін 16:10, 90% за коефіцієнтом AAR та 100% охоплення колірного простору sRGB.



Оскільки все більше людей проводить багато часу перед екранами комп’ютерів, компанія Lenovo потурбувалась про сертифікацію Eyesafe і TÜV Rheinland, що підтверджує низький рівень випромінювання синього світла і допомагає захистити очі. А нова фізична шторка конфіденційності дозволяє користувачеві бути впевненим на 100%, що за ним не підглядають. Покращену автономність пристрою забезпечує функція швидкого 15-хвилинного заряджання, що підходить для тих, хто проводить довгі онлайн-зустрічі чи заняття, або для тих, хто забуває регулярно заряджати свій ноутбук. Також новинка отримала програмне доповнення Smart Power, яке розроблене для визначення поведінки користувача. Воно працює для налаштування та покращення продуктивності в інтелектуальному режимі живлення та охолодження, щоб покращити час роботи від батареї та температуру базуючись на реальному досвіді використання.



Останнє покоління ноутбуків IdeaPad Pro 5i та IdeaPad Pro 5 створено з урахуванням глобальної концепції Lenovo щодо зменшення впливу на навколишнє середовище, саме тому нижня кришка ноутбуків на 50% виготовлена з переробленого алюмінію. Послуги компенсації викидів CO2 від Lenovo тепер також доступні для всіх продуктів IdeaPad.



Нові портативні, тонкі та легкі ноутбуки IdeaPad Slim 5i та IdeaPad Slim 5 Gen 8 створені для ефективнішої щоденної гібридної роботи та навчання. Збільшений 16-дюймовий екран отримав роздільну здатність до 2,5K, тоді як 14-дюймовий оснащений Full HD OLED-дисплеєм з роздільною здатністю до 2,2K. Обидва розміри екрана мають 90% за коефіцієнтом AAR і 100% охоплення колірного стандарту DCI-P3 для відтворення яскравих кольорів під час користування. Портативність IdeaPad Slim 5i та IdeaPad Slim 5 та комфортна яскравість до 400 ніт на 14-дюймовому екрані дозволяють працювати де завгодно, у тому числі надворі в сонячні дні. Дисплей із сертифікацією TÜV Rheinland, що підтверджує низький рівень випромінювання синього світла, продовжує залишатися важливою характеристикою для безпеки очей. Оновлена інфрачервона Full HD камера забезпечує більш точне зображення, а фізична шторка конфіденційності є важливою деталлю для приватності.



Ще однією новинкою стала зручна збільшена сенсорна панель IdeaPad Slim 5i та IdeaPad Slim 5, яку користувачі оцінять за її продуктивність і комфорт під час використання. За потужність відповідають найновіші процесори Intel Core та AMD Ryzen 7000, а за багатозадачність — повнофункціональний порт USB Type-C. Новинки доступні в трьох кольорах: фіолетовий (Violet), сірий (Cloud Grey) і синій (Abyss Blue).



Користувачі можуть захистити ноутбуки від несподіваних ушкоджень за допомогою розширеної служби підтримки — Lenovo Premium Care Plus. У сервіс входить персоналізована підтримка обладнання та програмного забезпечення, а також захист від випадкового пошкодження, Lenovo Smart Performance Services і розширена гарантія на акумулятор для ноутбуків.



Для максимальної портативності Chromebook IdeaPad Flex 3i (12 дюймів) інженери компанії поєднали трохи більший екран, ніж у попереднього покоління, з технологією гнучкості, щоб працювати в дорозі. Цей універсальний, тонкий і легкий 12-дюймовий Chromebook 2-в-1 можна використовувати як ноутбук або планшет, а також у форм-факторах “тент” та з клавіатурою на столі. Серед інших переваг пристрою: тривалий час автономної роботи до 12 годин, сертифікація TÜV Rheinland із низьким рівнем випромінювання синього світла, додаткова клавіатура з підсвічуванням, вищий екран зі співвідношенням сторін 16:10 і ергономічний шарнір, який піднімає клавіатуру на 15 градусів для більш зручного використання.



Даючи користувачам можливість захистити свою конфіденційність під час відеоконференцій і онлайн-уроків, новий Chromebook має фізичну шторку, а також клавішу вимкнення звуку. Додаткові оновлення в порівнянні з попереднім поколінням включають покращену продуктивність процесора Intel Core, два орієнтовані на користувача динаміки, налаштовані за допомогою Waves MaxxAudio і швидше підключення через Wi-Fi 6E.

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