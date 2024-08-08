8 августа 2024 г., 10:25

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«Мілітарний» з посиланням на Міноборони Литви, повідомляє, що в Україні йде випробування FPV-дронів литовського виробництва в умовах, що максимально наближені до бойових.



Це робиться, щоб можна було вибрати продукцію, яка найбільше відповідає потребам українських воїнів.



Цього разу після вдосконалення безпілотників за відгуками українських фахівців успішно виступили п’ять литовських компаній-виробників.



«Литва прагне сприяти виробництву дронів та антидронів. Це також дуже актуально для української сторони. Українці діляться досвідом експлуатації безпілотників на полі бою, тестують безпілотники наших виробників і, обравши найбільш відповідні, укладуть договори з компаніями-виробниками. Це велике заохочення та значний крок для наших виробників безпілотників, оскільки технології та можливості безпілотників є неодмінною умовою для того, щоб мати сучасні збройні сили», зазначив міністр національної оборони Лауринас Качюнас.



Безпілотники литовських виробників, привезені в Україну для випробувань, відрізнялися за технічними характеристиками, компонентами та використаними інноваційними технологіями.



Представники української армії оцінили подані зразки та підготували рекомендації.



Найближчим часом, враховуючи оцінки та пропозиції Міністерства оборони України, литовським виробникам, які брали участь у випробуваннях, буде запропоновано надати остаточні пропозиції та підписано контракти.



На підтримку України планується виділити 5 мільйонів євро на закупівлю литовських дронів, крім того, таке ж обладнання закупили для потреб литовської армії (до 3 млн євро).



«Мілітарний» 26 липня повідомляв, що уряд Литви найближчим часом виділить додаткові 20 мільйонів євро на закупівлю різних типів бойових та розвідувальних безпілотників.

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