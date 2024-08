Kioxia розробляє широкосмуговий SSD з оптичним інтерфейсом для "зелених" дата-центрів нового покоління

8 августа 2024 г., 10:35

Компанія Kioxia America представила прототип широкосмугового SSD з оптичним інтерфейсом для центрів обробки даних наступного покоління на конференції FMS: the Future of Memory and Storage, що проходить у Санта-Кларі, Каліфорнія. Замінюючи електричний інтерфейс на оптичний, ця технологія SSD дає змогу збільшити фізичну відстань між обчислювальними пристроями та пристроями зберігання даних, зменшити розміри дротів і забезпечити високу гнучкість під час проєктування систем та застосунків центрів оброблення даних, зберігаючи водночас енергоефективність і високу якість сигналу.



Використання оптичного інтерфейсу дає змогу об'єднати окремі компоненти систем, як-от твердотілі накопичувачі та процесори, і забезпечити їхню безшовну взаємодію. Це сприяє розвитку дезагрегованих обчислювальних систем, які можуть ефективно використовувати ресурси залежно від конкретного робочого навантаження. Крім того, завдяки високій цілісності сигналу оптичний інтерфейс може поліпшити роботу високопродуктивних обчислювальних середовищ (HPC), таких як суперкомп'ютери, хмарні обчислення і навіть додатки в космосі.



Це досягнення є результатом японського проєкту з розроблення технології "зеленого" центру оброблення даних наступного покоління, що фінансується Організацією з розвитку нових енергетичних і промислових технологій (NEDO) у межах проєкту "Зелений інноваційний фонд: Будівництво цифрової інфраструктури наступного покоління". У межах цього грантового проєкту розробляються технології наступного покоління, мета яких - домогтися більш ніж 40-відсоткової економії енергії порівняно з наявними центрами обробки даних. У рамках цього проєкту компанія Kioxia розробляє широкосмугові твердотілі накопичувачі з оптичними інтерфейсами для "зелених" дата-центрів наступного покоління.

