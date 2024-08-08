EQT придбає контрольний пакет акцій Acronis

8 августа 2024 г., 9:35

Шведська компанія EQT, пише Reuters, заявила в середу, що придбає мажоритарну частку в швейцарській компанії Acronis, яка займається кібербезпекою і захистом даних.



У заяві компанії йдеться, що вона придбає частку через фонд прямих інвестицій, а засновники Acronis та інвестори, такі як CVC і BlackRock, залишаться міноритарними акціонерами.



EQT повідомила, що оцінка Acronis зросла після раунду фінансування у 2022 році, в якому вона становила 3,5 мільярда доларів. За даними джерел, оцінка зросла на 10-15%, приблизно до 4 мільярдів доларів.



Транзакція підлягає звичайним регуляторним дозволам і, як очікується, завершиться в першій половині 2025 року.

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