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В пористой объёмной структуре уникальные свойства графена могут усиливаться

25 ноября 2020 г., 14:15
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В пористой объёмной структуре уникальные свойства графена могут усиливаться

Группа учёных из университета Тохоку (Япония), возглавляемая Йоити Танабе (Yoichi Tanabe), изменяя кривизну поверхности графена, добилась улучшения электронных характеристик этого материала.

«Наше исследование впервые показало сохранение и деградацию сверхнизкого диссипативного переноса электронов Дирака на трехмерной криволинейной поверхности», — сказал Танабе.

В своей работе команда из Тохоку складывала из 2D-листов графена объемную-структуру с открытой и непрерывной системой пор. Такие пустоты предохраняют моноатомные слои углерода от слипания, в результате которого они теряют свои исключительные свойства, превращаясь в обычный графит.

Эксперименты продемонстрировали, что структура с радиусом кривизны до 25-50 нанометров хорошо сохраняет основные электронные свойства 2D-графена. Более того, оказалось, что движение электронов по трехмерной поверхности даже усиливает рассеяние электронов из-за эффектов внутренней кривизны.

Фактически, кривизна в нанометровом масштабе обеспечивает новую степень свободы для манипулирования электронным поведением графена и, соответственно, уникальными электрическими свойствами его 3D-разновидности для широкого спектра приложений, таких как полупроводники, электрические батареи и композиты.

Статья о кинетике фермионов Дирака в криволинейном 3D-графене вышла в журнале Advanced Materials.

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