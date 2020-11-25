В пористой объёмной структуре уникальные свойства графена могут усиливаться

25 ноября 2020 г., 14:15

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Группа учёных из университета Тохоку (Япония), возглавляемая Йоити Танабе (Yoichi Tanabe), изменяя кривизну поверхности графена, добилась улучшения электронных характеристик этого материала.

«Наше исследование впервые показало сохранение и деградацию сверхнизкого диссипативного переноса электронов Дирака на трехмерной криволинейной поверхности», — сказал Танабе.

В своей работе команда из Тохоку складывала из 2D-листов графена объемную-структуру с открытой и непрерывной системой пор. Такие пустоты предохраняют моноатомные слои углерода от слипания, в результате которого они теряют свои исключительные свойства, превращаясь в обычный графит.

Эксперименты продемонстрировали, что структура с радиусом кривизны до 25-50 нанометров хорошо сохраняет основные электронные свойства 2D-графена. Более того, оказалось, что движение электронов по трехмерной поверхности даже усиливает рассеяние электронов из-за эффектов внутренней кривизны.

Фактически, кривизна в нанометровом масштабе обеспечивает новую степень свободы для манипулирования электронным поведением графена и, соответственно, уникальными электрическими свойствами его 3D-разновидности для широкого спектра приложений, таких как полупроводники, электрические батареи и композиты.

Статья о кинетике фермионов Дирака в криволинейном 3D-графене вышла в журнале Advanced Materials.

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