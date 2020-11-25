Splunk поглощает разработчика технологии низкоуровневого мониторинга сетей

25 ноября 2020 г., 13:35

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Провайдер услуг ИТ-аналитики и мониторинга Splunk объявил, что покупает калифорнийскую фирму Flowmill, обладателя программной платформы, которая помогает предприятиям улучшить контролируемость своих сетей. Условия сделки конфиденциальны, а завершить её предполагается до 31 января следующего года.

Устранение неполадок в сети, особенно в крупных облачных и локальных средах, может быть сложной задачей из-за трудности сопоставления потоков данных с системами, которые их генерируют. Платформа мониторинга Flowmill упрощает поиск источника трафика и помогает ИТ-специалистам быстрее устранять проблемы.

Ключом к высокой эффективности этой платформы является использование ею компонента ядра Linux под названием eBPF. Это позволяет Flowmill развёртывать код непосредственно в ядре ОС для сбора низкоуровневых данных об активности приложений, работающих под её управлением. Именно эти данные позволяют платформе платформе определять, какие конкретные рабочие нагрузки отвечают за сетевые проблемы.

Ещё одно преимущество платформы Flowmill, делающее стартап привлекательным объектом для поглощения, это ускоренное (по сравнению с традиционными средствами мониторинга) развёртывание платформы на предприятиях — без модифицирования приложений или сетей, которые она должна отслеживать. По информации стартапа, его технология экономит не только время, но и сетевые расходы, так как упрощает выявление приложений с избыточным потреблением полосы пропускания.

Splunk планирует интегрировать технологию Flowmill в пакет Observability Suite, служащий для мониторинга инфраструктуры и приложений. Сделка позволит компании расширить набор функций пакета возможностью мониторинга на основе eBPF именно в то время, когда данная технология вызывает повышенный интерес со стороны как конкурентов, так и венчурных капиталистов. Только в прошлом месяце из режима невидимости вышел новый стартап Pixie Labs с финансированием в размере 9,15 млн долл. и с платформой мониторинга на основе eBPF для сред Kubernetes.

Покупка Flowmill продолжает серию стратегических приобретений Splunk. В октябре компания купила стартап мониторинга приложений, Plumbr, и провайдера средств оптимизации производительности веб-сайтов — Rigor.

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