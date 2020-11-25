Квартальная выручка Nutanix казалась заметно лучше ожиданий

25 ноября 2020 г., 14:55

Компания Nutanix представила результаты первого квартала своего 2021 финансового года, который завершился 31 октября.



Квартальный доход производителя достиг 312,8 млн долл. Аналитики прогнозировали не более 300 млн долл. На этом фоне акции компании выросли почти на 8% после объявления результатов.



Однако на фоне того, что выручка оказалась лучше прогнозированной, чистые убытки Nutanix выросли за год до 265 млн долл. с 229,2 млн долл.



При этом как отмечается, выручка от подписок в годовом сравнении поднялась с 217,9 млн долл. до 278,17 млн долл.

Расходы в годовом сравнении сократились до 426.9 млн долл. с 462.9 млн долл.



Основной доход Nutanix по прежнему получает на рынках Северной и Южной Америки, на которые приходится 71% продаж, регион EMEA дает 16%, а Азиатско-Тихоокеанском приносит 13%. Аналитики отмечают, что в этом контексте у компании есть большой потенциал для роста.

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