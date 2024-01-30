На МКС буде запущено вдосконалений комп'ютер HPE космічного базування

30 января 2024 г., 9:35

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За повідомленням Hewlett Packard Enterprise (HPE), на Міжнародну космічну станцію (МКС) буде запущено оновлений комп'ютер HPE Spaceborne Computer-2. Цей комерційний суперкомп'ютер, створений на базі серверів HPE EdgeLine та ProLiant, покликаний дати імпульс подальшому розвитку високопродуктивних обчислень у космосі. У рамках дослідження, спонсорованого Національною лабораторією МКС, HPE протестує оновлений суперкомп'ютер у рамках програми випробувань.



HPE Spaceborne Computer покликаний поліпшити поточні дослідження на орбітальній лабораторії, включно зі швидшим опрацюванням даних спостережень за Землею зі станції та ефективнішим моніторингом стану здоров'я астронавтів.



"Платформа Spaceborne Computer здатна не тільки прискорити обробку даних у космосі, а й прискорити обмін даними між Землею і космосом", - говорить Марк Фернандес, головний дослідник HPE Spaceborne Computer-2. "Зрештою це спростить космічні дослідження і розширить можливості застосування граничних обчислень, штучного інтелекту і машинного навчання на космічній станції".



Норм Фоллетт, старший директор групи космічних технологій і рішень HPE, додав: "Ми плануємо й надалі допомагати науковій спільноті доводити цінність високопродуктивних обчислень за межами Землі. У нас на черзі кілька експериментів, і ми дуже раді, що Spaceborne Computer-2 знову там".



Перша версія комп'ютера HPE Spaceborne Computer, оснащена програмним забезпеченням, що забезпечує продуктивність у суворих умовах космосу, спочатку планувалася як річне дослідження для перевірки його витривалості та можливостей. Після успішної перевірки місію було продовжено ще на шість місяців. Завдання Spaceborne Computer полягало в проведенні оперативних досліджень, які поклали початок ері високопродуктивних обчислень у космосі. Це перше дослідження принесло HPE нагороду ISS Innovation Award у сфері розробки та демонстрації технологій. Потім відбувся перший запуск HPE Spaceborne Computer-2, який включав нове обладнання для розширення можливостей досліджень, які можна було проводити на борту космічної станції, включно з можливостями штучного інтелекту і машинного навчання.



Для третього запуску HPE Spaceborne Computer компанія співпрацює з KIOXIA, щоб додати в систему додаткову флешпам'ять для тестування зберігання і відновлення даних у довгострокових космічних місіях. Команда Фернандеса прагне розширити межі дослідницьких можливостей і в кінцевому підсумку встановити нові стандарти ефективності роботи в космосі. "Технологія забезпечує великі обчислювальні потужності AI, які необхідні провідним вченим для вивчення великих питань, що приносять користь людству", - сказав Фернандес.

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