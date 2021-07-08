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Новый управляемый коммутатор TP-Link оснащен восемью 2,5Gb портами и PoE+

8 июля 2021 г., 13:15

Управляемый коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 обойдется в 9999 грн

Представленный в Украине TP-Link управляемый коммутатор TL-SG3210XHP-M2 оснащен восемью 2,5-гигабитными портами. В нем поддерживается PoE+ с бюджетом до 240 Вт, что обеспечит питание восьми подключенным устройствам с энергопотреблением до 30 Вт для каждого. В новинке реализована интеграция с сервисом Omada SDN, который предусматривает доступ через облако. Omada SDN поможет создать масштабируемую сеть с управлением из единого интерфейса, а также делает возможным бесшовное беспроводное подключение, подходящее для использования в розничной торговле, отелях, образовательных учреждениях и офисах.

Кроме 2,5-гигабитных портов у коммутатора есть два 10-гигабитных Uplink-разъема с максимально возможной на данный момент скоростью соединения.

Особый интерес коммутатор представляет для интернет-провайдеров — ведь здесь реализованы функции sFlow, QinQ, L2PT, PPPoE ID Insertion и IGMP-аутентификация. А протоколы 802.3ah OAM и DLDP упрощают мониторинг и устранение неполадок Ethernet-cетей.

Рекомендованная розничная цена TP-Link TL-SG3210XHP-M2 составляет 9999 грн.

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