HPE представила першу точку доступу Wi-Fi 7 із підтримкою двох платформ керування

4 июня 2026 г., 13:35

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Hewlett Packard Enterprise (HPE) оголосила про випуск своєї першої двоплатформної точки доступу (AP) стандарту Wi-Fi 7 – HPE Networking AP-723H, інформує компанія MTI. Головна особливість новинки полягає в тому, що вона може працювати як в екосистемі HPE Mist, так і під керуванням HPE Aruba Central.

Завдяки універсальності апаратного забезпечення клієнти отримують максимальну гнучкість: вони можуть модернізувати бездротову інфраструктуру до Wi-Fi 7 уже зараз, не хвилюючись про модель розгортання (хмарна, локальна чи гібридна). Якщо потреби бізнесу або архітектура мережі зміняться в майбутньому, купувати нове залізо не доведеться – достатньо буде перемкнути платформу керування.

Модель AP-723H є частиною нової лінійки hospitality-точок доступу настінного або настільного монтажу (HPE Networking 720H Series), яка налічує три пристрої для різних бізнес-завдань.

HPE Networking AP-721H – базове рішення Wi-Fi 7 із тридіапазонним радіомодулем 2x2. Має по одному гігабітному порту на аплінк і даунлінк, два вбудовані IoT-радіомодулі та сукупну швидкість до 3,2 Гбіт/с. (Підтримує лише Aruba Central).

HPE Networking AP-723H – середньоцінова флагманська модель лінійки з унікальною двоплатформною підтримкою (HPE Mist / Aruba Central). Обладнана аплінком 2.5 GbE, двома даунлінк-портами 1 GbE, двома IoT-радіомодулями та окремим тридіапазонним сканувальним радіомодулем для безпеки та моніторингу. Сукупна швидкість сягає 4,7 Гбіт/с.

HPE Networking AP-725H – високоефективне рішення, оснащене аплінком 5 GbE, чотирма гігабітними LAN-портами, IoT-модулями та забезпечує пікову сукупну швидкість до 9,3 Гбіт/с. (Підтримує лише Aruba Central).

Серія точок доступу HPE 720H розроблена в компактному формфакторі та оптимізована для вертикальних ринків із високою щільністю пристроїв та потребою в локальному підключенні техніки, таких як: готелі; гуртожитки та житлові комплекси; невеликі офіси; круїзні лайнери тощо.

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