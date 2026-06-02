TP-Link представила Archer 8 - свій перший роутер стандарту Wi-Fi 8

2 июня 2026 г., 13:35

Компанія TP-Link офіційно анонсувала Archer 8 - свій перший маршрутизатор нового стандарту Wi-Fi 8. Пристрій побудовано на базі специфікації IEEE 802.11bn, головним фокусом якої є забезпечення ультрависокої надійності з'єднання.



Офіційний реліз Archer 8 заплановано на жовтень 2026 року. Ця модель знаменує перехід індустрії від перегонів за теоретичними швидкостями до забезпечення максимальної стабільності та мінімальної затримки (latency) у реальних умовах завантажених домашніх мереж.



«Протягом багатьох років інновації у сфері Wi-Fi вимірювалися піковими теоретичними швидкостями, - зазначив Джефф Барні (Jeff Barney), президент TP-Link Systems. - Але те, що насправді хвилює користувачів - це стабільність. Archer 8 розроблений саме для цього: він забезпечує меншу затримку, кращу стійкість до перешкод та надійне з'єднання там, де це потрібно щодня».



Щоб підтвердити ефективність нового стандарту, TP-Link провела внутрішні випробування, порівнявши перші зразки Wi-Fi 8 із пристроями Wi-Fi 7 у симульованих умовах сучасного будинку. Результати тестування на рівні протоколів зафіксували суттєве покращення користувацького досвіду: до +33% до пропускної здатності на великих відстанях завдяки вдосконаленим методам модуляції та кодування; до +24% до швидкості в умовах нестабільного сигналу внаслідок технології нерівномірної модуляції (unequal modulation) для різних просторових потоків; до +15% до ефективності в багатоквартирних будинках із великою кількістю сусідніх мереж завдяки покращеній координації просторового повторного використання (spatial reuse) між точками доступу; до +30% до якості сигналу в багатоповерхових приміщеннях завдяки передовій архітектурі антен та оптимізації на базі штучного інтелекту.



Заявлено, про покращення чутливості приймання на 1–3 дБ у діапазонах 5 ГГц та 6 ГГц, що забезпечує ширше та стабільніше покриття по всьому будинку.



Ці інновації покликані назавжди розв'язати проблеми «мертвих зон» у далеких кімнатах, різких стрибків пінгу під час онлайн-ігор чи відеодзвінків, а також падіння швидкості, коли до роутера одночасно підключаються десятки гаджетів розумного дому.



Archer 8 отримав абсолютно новий мінімалістичний дизайн. Корпус пристрою поєднує в собі витончені контури, мікрорельєфну текстуру та м'яке фронтальне підсвічування, що дозволяє йому легко вписатися в сучасний преміальний інтер'єр.



Проте головні зміни приховані всередині. Інженери повністю переробили систему пасивного охолодження, модернізували антенні модулі та інтегрували в платформу AI-алгоритми, які в реальному часі аналізують завантаженість ефіру та оптимізують роботу домашньої мережі.



Маршрутизатор Archer 8 є лише першим кроком у масштабній стратегії TP-Link із переведення домашніх мереж на новий стандарт. Компанія оприлюднила графік виходу повної лінійки сумісних продуктів.



Archer 8 (класичний Wi-Fi 8 роутер) - жовтень 2026 року



Deco 8 (домашня Mesh-система для великих площ) - I квартал 2027 року



Roam 8 (компактний туристичний роутер) - II квартал 2027 року



Підсилювачі сигналу (Range Extenders) та адаптери Wi-Fi 8 - II квартал 2027 року



На сьогодні це найперший і найповніший план впровадження Wi-Fi 8 на споживчому ринку. Остаточні технічні специфікації та ціни для різних регіонів будуть оголошені ближче до дат офіційного старту продажів.

