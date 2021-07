Sauce Labs приобрела платформу мониторинга ошибок, Backtrace

8 июля 2021 г., 12:35

Калифорнийский поставщик решений для непрерывного тестирования, Sauce Labs, во вторник объявил о приобретении стартапа из Нью-Йорка, Backtrace I/O. Целью покупки является расширение возможностей мониторинга существующей платформы Sauce Labs для обеспечения большей прозрачности на всех этапах разработки ПО, включая код, уже запущенный в производство.

Платформа Backtrace позволяет командам разработчиков быстро выявлять и исправлять ошибки во всех средах, автоматизируя реакцию на проблемы, непосредственно затрагивающие пользователя. Она обрабатывает ошибки в процессе работы ПО и генерирует отчёты об них с возможностью поиска.

Эта платформа особенно полезна для компаний-разработчиков игровых, мобильных и веб-приложений, которым необходимо быстро отслеживать и исправлять ошибки, возникающие в процессе производства, так как время простоя ухудшает пользовательский опыт.

Backtrace поддерживает кроссплатформенный мониторинг для множества операционных сред, включая Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, Xbox и другие. Она может работать с такими языками, как C / C ++, Electron и C #, и такими фреймворками, как Unreal Engine 4 и Unity.

Наработки Backtrace дополнят другие технологии, полученные Sauce Labs в ходе недавних поглощений, включая инструмент мониторинга интерфейса от API Fortress, решение для автоматизации тестирования без скриптов от AutonomIQ и платформу мобильного тестирования от TestFairy.

«В современную эпоху разработки, основанной на DevOps, стратегия тестирования, которая не распространяется на производство, не может считаться полноценной, — сказал Джон Келли (John Kelly), технический директор Sauce Labs. — Комбинация Sauce Labs и Backtrace, это очень эффективное предложение для клиентов».

