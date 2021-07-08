Acronis на должность CEО наняла управленца из GoDaddy

8 июля 2021 г., 14:05

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Компания Acronis сообщила о назначении Патрика Пулвермюллера (Patrick Pulvermueller) на должность генерального директора с 1 июля 2021 года.



Основатель, крупнейший акционер и бывший генеральный директор с 2103 года Сергей Белоусов становится главным директором по исследованиям Acronis и будет руководить технологической и исследовательской стратегией компании по всем направлениям ее продуктов.



«Мы тщательно искали выдающегося лидера, и послужной список Патрика успеха, партнерский подход и оперативный опыт были очевидными сильными сторонами. У него есть опыт, чтобы продолжать развитие в рамках миссии Acronis, улучшать наши операции и создавать многомиллиардный поток доходов, выводя организацию, портфель продуктов и наши партнерские отношения на новый уровень», заявил Сергей Белоусов.



Наблюдатели отмечают, что смена генерального директора произошла всего через два месяца после того, как Acronis получила 250 млн долл. в рамках своего третьего раунда финансирования с момента старта в 2003 году. Компания получила оценку в 2,5 млрд долл. и сообщила в тот момент, что рост ее партнерской сети, в частности поставщиков управляемых услуг (MSP) ), имел решающее значение для стратегии быстрого роста компании.



Пульвермюллер долгое время занимал должность президента партнерского бизнеса хостинговой компании GoDaddy с 20 млн клиентов и более 7000 сотрудников по всему миру.



Перед тем, как присоединиться к GoDaddy, Пульвермюллер был генеральным директором Host Europe и генеральным директором Host Europe Group.



Acronis планирует расширить свою партнерскую сеть, которая включает поставщиков услуг мобильной связи, поставщиков услуг управляемой безопасности (MSSP), партнеров по хостингу, дистрибьюторов облачных вычислений, агрегаторов облачных вычислений, поставщиков сетевых услуг и других.



Некоторые наблюдатели отмечают, что перед Пульвермюллером стоит задача подготовить Acronis к IPO с капитализацией более 5 млрд долл.

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