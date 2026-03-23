Ubiquiti представила свій перший хмарний шлюз для суворих умов експлуатації

23 марта 2026 г., 12:35
Промислові мережі функціонують у середовищах, де стандартне обладнання часто виходить з ладу через пил, вібрації, екстремальні температури тощо. Щоб розв’язати ці проблеми, Ubiquiti представляє перший пристрій у своїй новій промисловій лінійці: Ubiquiti Cloud Gateway Industrial (UCG-Industrial), інформує компанія Asbis.

Цей новий шлюз поєднує продуктивність корпоративних платформ UniFi із надійністю промислового рівня. Він створений для заводів, відкритих майданчиків, віддалених об’єктів та периферійної інфраструктури (edge infrastructure).

Його вирізняє: міцний корпус промислового класу, розроблений для суворих умов; безвентиляторна архітектура для підвищеної довговічності та надійності; пропускна здатність шлюзу 10 Гбіт/с для мереж із високим навантаженням; інтегрований двосмуговий WiFi 7 із підтримкою зовнішніх антен; кілька портів PoE+++ (90 Вт) для живлення супутникових терміналів та підключених комутаторів; внутрішнє сховище SD, що забезпечує повну підтримку застосунків UniFi; слоти для дистанційного керування SIM-картами для спрощеного налаштування стільникового зв’язку у віддалених локаціях; підтримка повного пакета UniFi (Protect, Access, Talk).

Пристрій також пропонує високу гнучкість розгортання. Його модульний корпус підтримує встановлення на стіл, під стіл, на стіну або в стійку – це дозволяє швидко адаптуватися до вимог проєкту без потреби в інших версіях обладнання.

Завдяки централізованому управлінню через UniFi Site Manager, партнери можуть керувати декількома мережами UniFi та Industrial з одного інтерфейсу – без поділу на рівні ліцензій або регулярних платежів за управління.

Таким чином Cloud Gateway Industrial відкриває нові можливості: проєкти промислових мереж; розгортання віддаленої та розподіленої інфраструктури; периферійне підключення із супутниковим або стільниковим резервним копіюванням; надійні мережі для зовнішніх об’єктів та суворих умов експлуатації.

Цей запуск знаменує початок нової лінійки продуктів UniFi Industrial. Додаткові промислові пристрої вже знаходяться в розробці.

Напечатать Отправить другу

