Рекорд у космосі: Європа вперше передала дані на швидкості 2,6 Гбіт/с між супутником та літаком

Європейське космічне агентство (ESA), Нідерландська організація прикладних наукових досліджень (TNO) та німецький виробник TESAT здійснили справжній технологічний прорив. Вони створили перший у світі лазерний канал зв'язку гігабітного класу між літаком та геостаціонарним супутником.



Згідно з офіційним блогом ESA, під час тестів було досягнуто стабільної передачі даних на швидкості 2,6 Гбіт/с протягом декількох хвилин із нульовим показником помилок.



Випробування проходили в місті Нім, Франція. Бортовий термінал літака з’єднали із супутником Alphasat TDP-1, який перебуває на геостаціонарній орбіті на висоті 36000 км над поверхнею Землі.



Це досягнення важливо через досягнуту надзвичайну точність: націлити вузький лазерний промінь із літака, що швидко рухається, на супутник за десятки тисяч кілометрів — це все одно що намагатися влучити лазерною указкою в монету на іншому кінці країни.



Лазер мав пройти крізь хмари та турбулентні шари атмосфери, що зазвичай спричиняє спотворення сигналу.



Це досягнення наближає еру, коли інтернет на борту літаків стане таким же швидким, як наземне оптоволоконне з’єднання. Лазерний зв'язок має критичні переваги над традиційним радіозв'язком. Перш за все – швидкість: лазери передають дані значно швидше за радіохвилі. По друге – відсутність перешкод. Вузькі лазерні промені дозволяють супутникам обходити проблему переповненості радіочастот.



Крім того, лазерний промінь майже неможливо перехопити або заглушити, що робить його ідеальним для військових потреб.



«Ця віха відкриває двері для майбутнього лазерного супутникового зв'язку як для комерційного, так і для військового використання на найближчі десятиліття», — підкреслив Франсуа Ломбард (François Lombard), керівник підрозділу Connected Intelligence в Airbus Defence and Space.



Рекорд ESA встановлено в критичний момент. Хоча існують супутники (як-от TBIRD), що досягали 200 Гбіт/с, вони працювали на низькій орбіті (лише 530 км). Досягнення гігабітної швидкості з геостаціонарної орбіти — це зовсім інший рівень складності.



Тим часом космічні перегони прискорюються. SpaceX у 2026 році планує запуск супутників для побудови «Орбітальної системи центрів обробки даних». Очікується запуск 15 000 супутників Starlink V2, які матимуть можливості 5G та у 100 разів вищу щільність передачі даних порівняно з нинішньою інфраструктурою.

