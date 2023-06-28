«Укртелеком» планує посилити бойові спроможності понад 20 бригад ЗСУ

28 июня 2023 г., 12:35

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За заявою «Укртелекому», компанія розпочала черговий проєкт з масштабної допомоги ЗСУ. Цього разу мова йде про забезпечення підрозділів Сил оборони спеціальними апаратно-програмними засобами.



110 пристроїв передані бійцям однієї з бригад, які приїхали до Києва, решта відправлені до військових підрозділів на Схід і Південь. Найближчим часом очікується чергова партія, яка також буде передана на потреби військовим.



Загалом, “Укртелеком” має намір передати 2430 пристроїв для посилення бойових спроможностей понад 20 бригад Збройних Сил України.



«Сьогодні ми з великою повагою і вдячністю передаємо нашим воїнам-захисникам сучасні спеціальні засоби. Це перший крок спільної масштабної ініціативи Генерального Штабу ЗСУ та “Укртелекому” по оснащенню понад 20 військових бригад дієвими апаратно-програмними засобами. І нехай вони допомагають нашим бійцям на фронті берегти їх власне життя під час виконання бойових завдань і разом з цим - виявляти і нищити ворога, що вдерся на нашу рідну землю, – говорить Генеральний директор “Укртелекому” Юрій Курмаз. – Ще раз хочу наголосити, що за настановою свого головного акціонера та інвестора - Ріната Ахметова - “Укртелеком” разом зі «Сталевим Фронтом» допомагав і буде послідовно та системно допомагати нашим Силам оборони захистити незалежність та цілісність нашої держави та перемогти! А команда “Укртелекому” буде і надалі професійно тримати звʼязок - так необхідний для Збройних сил України, щоб перемогти, а для українців, щоб здолати всі труднощі, вистояти та вижити. Разом до перемоги! Слава Україні!»



Зазначено, загалом “Укртелеком” вже надав на потреби Сил оборони України матеріальної допомоги на понад 50 млн грн. А 350 співробітників “Укртелекому” захищають Українську землю у лавах ЗСУ.



Нагадаємо, «Сталевий фронт» - це ініціатива, в межах якої підприємства Ріната Ахметова передають допомогу захисникам України. Зокрема, це вже понад 1,3 тисячі дронів. За словами Юрія Курмаза, такої кількості безпілотників не постачає до війська жоден приватний бізнес. Крім того, бійці отримали понад 165 тис. бронежилетів, понад 900 авто, понад 1,3 млн тонн палива. Загалом, Рінат Ахметов спрямував на воєнну і гуманітарну допомогу понад 5 млрд грн.

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