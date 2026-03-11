Ноутбук на сонячній енергії — вже не концепт: Oukitel презентувала «броньований» RG14-P

11 марта 2026 г., 12:25

0

Tweet

Ідея заряджати ноутбук від сонця роками залишалася нішевою дивиною. У 2011 році Samsung NC215S вимагав дві години на пекучому сонці, щоб дати лише годину роботи. Торік на MWC 2025 компанія Lenovo показувала концепт Yoga Solar з 84 комірками, але він так і залишився прототипом.



На MWC 2026 компанія Oukitel вирішила піти далі й представила RG14-P — реальний пристрій, готовий до серійного виробництва, який перетворює кришку на джерело живлення.



Сонячна панель на кришці RG14-P видає потужність 10 Вт. Це дозволяє зарядити систему з двох акумуляторів (загальною місткістю 95 Вт·год) до 50% приблизно за шість годин за оптимального сонячного світла.



Система живлення передбачає внутрішню батарею на 3000 мАг та зовнішню батарею на 5200 мАг із можливістю «гарячої заміни» (hot-swappable). Ви можете витягнути розряджений акумулятор і вставити новий, не вимикаючи ноутбук — функція, про яку роками просили інженери на об'єктах.



Під «капотом» RG14-P — це не просто термінал, а повноцінна робоча станція з процесором Intel Core i7 14-го покоління, 16 ГБ ОЗП та 512 ГБ накопичувачем (з можливістю розширення). Дисплей на базі 14,1-дюймового тачскріна із яскравістю 1000 ніт. Це критично важливо для читання інформації під прямими променями сонця.



Тривають тести на сертифікацію IP68 та IP69K (захист від пилу, занурення та струменів води під високим тиском і температурою).



Вага 3,7 кг, але для захищених пристроїв це стандартна плата за витривалість.



Oukitel явно орієнтувалася на реальні потреби індустрії. Крім сучасних NFC та сканера відбитків пальців, ноутбук має RS232 (COM-порт), необхідний для роботи зі старим заводським обладнанням та вимірювальними приладами в полі; RJ45 (Ethernet) та HDMI.



Магнітна камера обертається на 180 градусів.



Для тих, кому сонце не так важливо, як світло вночі, існує версія RG14-L. Замість сонячної панелі вона має вбудовану світлову панель для кемпінгу або нічних операцій.



Поки Lenovo на MWC 2026 експериментує з модульним AI-ноутбуком, Oukitel вирішує приземлену, але критичну проблему — доступ до енергії там, де немає розеток. Хоча точна ціна та дата початку продажів ще не оголошені, RG14-P став найсильнішим аргументом на користь «сонячних» лептопів за останнє десятиліття.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI