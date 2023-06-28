Qualcomm анонсувала платформу Snapdragon 4 Gen 2

28 июня 2023 г., 11:45

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Компанія Qualcomm оголосила про випуск нового покоління своєї мобільної платформи Snapdragon 4. Новинка націлена на смартфони початкового рівня, забезпечуючи низку удосконалень для пристроїв із чутливого до ціни сегмента. Зокрема в ній реалізовано найсучасніші специфікації зв'язку 5G.



У Snapdragon 4 Gen 2 використовується та сама конфігурація ядер процесора 2+6, що і в Snapdragon 4 Gen 1. Тут використовується два ядра Cortex-A78 і шість ядер Cortex-A55. Приріст тактової частоти на 10% дозволив ядрам A78 працювати на 2,2 ГГц, а A55 – на 2,0 ГГц. За оцінкою Qualcomm, це дало приріст загальної продуктивності на 10% як в одно-, так і багатопотокових навантаженнях.



Серед удосконалень Snapdragon 4 Gen 2 варто відзначити також використання контролера пам'яті з підтримкою пам'яті LPDDR5 вперше в сімействі цих рішень. Можливе застосування до LPDDR5-6400. Крім того, доопрацьовано і контролер системи зберігання, що дало можливість встановлення UFS 3.1. При цьому зі специфікації зникла згадка про підтримку eMMC.



Платформа Snapdragon 4 Gen 2 дозволяє використання тільки двох камер з роздільною здатністю 16+16 Мп, скоротивши третю камеру, що була в попередньому поколінні. Наголошується, що це покращило як швидкість автофокусу, так і якість цифрової системи стабілізації зображень. Новинка також включає функцію слабкого освітлення з «покращеним AI», а підтримка багатокамерної тимчасової фільтрації (MCTF) була вбудована в SoC для зниження шуму.



Досить велика апаратна зміна для нового SoC – це оновлення до модема класу Snapdragon X60. Новим у лінійці продуктів Qualcomm є модем Snapdragon X61, зменшена версія їхнього модема X62/X65, яка використовується в інших чіпах. У порівнянні з SoC 4 Gen 1 і модемом X51, X61 підтримує новішу версію Release 16 (вона ж 5G Phase 2) стандартного сімейства 3GPP.



Функціональність Wi-Fi у радіосистемі Qualcomm SoC 4 Gen 2 була урізана порівняно з її попередником. Так новинка підтримує лише одну антену (1x1), тоді як у попередній платформі Snapdragon 4 було реалізовано 2x2. І хоча це новий кремній, найвищим підтримуваним стандартом Wi-Fi, як і раніше, є Wi-Fi 5 (802.11ac), тому SoC не покращив те, що він може робити з цією єдиною антеною. Досить сказати, що Qualcomm робить набагато більшу ставку на стільниковий зв'язок, ніж на Wi-Fi, для ринків, що розвиваються, на яких поширені пристрої Snapdragon 4.



Очікується, що телефони на базі Snapdragon 4 Gen 2 будуть анонсовані у другій половині цього року. Серед їх виробників згадуються Redmi та vivo.

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