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Споживачі зможуть використовувати хмарну Windows 11 замість локальної версії

28 июня 2023 г., 13:30
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У внутрішній презентації річної давнини «Стан бізнесу», що була оприлюднена в рамках слухань у справі FTC проти Microsoft, розповідається про те, як на основі «Windows 365 можна отримати повноцінну операційну систему Windows, що транслюється з хмари на будь-який пристрій», повідомляє The Verge.

Переміщення Windows 11 «все більше в хмару» визначено як довгострокова можливість у споживчому сегменті, включаючи використання «потужності хмари та клієнта для покращення послуг на основі штучного інтелекту та повного роумінгу цифрового досвіду людей».

Нагадаємо, Windows 365 – це сервіс, який транслює повну версію Windows на пристрої. Поки що він обмежений лише клієнтами для комерційного сегмента, але Microsoft вже глибоко інтегрує його в Windows 11. Майбутнє оновлення включатиме Windows 365 Boot, що дозволить пристроям з Windows 11 під час завантаження входити безпосередньо в екземпляр хмарного ПК, а не в локальну версію Windows. Крім того, Windows 365 Switch також вбудована в Windows 11, щоб інтегрувати хмарні ПК у функцію Task View.

Ідея повного перенесення Windows у хмару для споживачів також обумовлена потребою Microsoft розширення використання процесорних платформ. Дещо з цього Microsoft вже робить для своїх пристроїв Surface Pro X на базі Arm.

На іншому слайді презентації також згадується про необхідність «підвищити комерційну цінність Windows і відповісти на загрозу Chromebook» серед пріоритетів «Сучасної роботи» у 2022 фінансовому році. Довгострокові можливості з комерційного боку включають зростання використання хмарних ПК з Windows 365.

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