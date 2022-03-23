«Укренерго» відновив лінію 750 кВ Рівненська АЕС – Київська

23 марта 2022 г., 8:53

Завершується 27-ма доба роботи енергосистеми України в умовах війни з російськими загарбниками. Частота в мережі підтримується на рівні 50 Гц, енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи.



Сьогодні ремонтники НЕК «Укренерго» відновили високовольтну лінію 750 кВ Рівненська АЕС – Київська. Лінія працює, надійно забезпечуючи видачу потужності Рівненської АЕС та живлення Київщини.



Оператори систем розподілу (обленерго) за минулу добу заживили понад 55 тисяч споживачів у Сумській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, Київській областях.



НЕК «Укренерго» підкреслює, що всі електростанції в енергосистемі працюють стабільно, забезпечуючи електроенергією всіх наявних споживачів. Графік споживання в межах норми. Якщо ви в безпеці, користуйтеся пральними машинами, водонагрівачами та іншими електроприладами в звичному режимі.



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