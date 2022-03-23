 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Укренерго» відновив лінію 750 кВ Рівненська АЕС – Київська

23 марта 2022 г., 8:53

Завершується  27-ма доба роботи енергосистеми України в умовах війни з російськими загарбниками. Частота в мережі підтримується на рівні 50 Гц, енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи.

Сьогодні ремонтники НЕК «Укренерго» відновили високовольтну лінію 750 кВ Рівненська АЕС – Київська. Лінія працює, надійно забезпечуючи видачу потужності Рівненської АЕС та живлення Київщини.

Оператори систем розподілу (обленерго) за минулу добу заживили понад 55 тисяч споживачів у Сумській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, Київській областях.

НЕК «Укренерго» підкреслює, що всі електростанції в енергосистемі працюють стабільно, забезпечуючи електроенергією всіх наявних споживачів. Графік споживання в межах норми. Якщо ви в безпеці, користуйтеся пральними машинами, водонагрівачами та іншими електроприладами в звичному режимі.

Разом переможемо!
Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  