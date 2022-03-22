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«Київстар» за три тижні нарахував абонентам у роумінгу 300 млн грн бонусних коштів

22 марта 2022 г., 16:45
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Починаючи з 24 лютого «Київстар» нараховує своїм абонентам, які вимушені були виїхати за кордон через війну, бонусні кошти для безоплатного спілкування з рідними та друзями. За час, що минув, оператор вже перерахував для 1,9 млн абонентів у роумінгу 300 млн грн бонусних коштів.

Нагадаємо, що «Київстар» надає по 250 грн бонусу всім клієнтам, які виїхали в одну із 9 країн Європи: Польщу, Румунію, Словаччину, Молдову, Угорщину, а також у Німеччину, Італію, Литву та Чехію.

Ці бонуси діють протягом 30 днів та їх можна використати на дзвінки, мобільний інтернет або SMS за спеціальними тарифами послуги «Ідеальний роумінг»: 0,1 грн за 1 Мб, тобто бонусів вистачить на 2500 Мб інтернету; 1 грн за хвилину розмови – 250 хвилин для дзвінків; або 1 грн за SMS – 250 повідомлень.

Також абоненти «Київстар» мають можливість користуватися у роумінгу 10 додатками без списання мегабайтів (AirBnB, Apple Maps, Booking, Facebook Messenger, Google Maps, Skyscanner, Telegram, Tickets.ua, Viber, WhatsApp). Як показує статистика, приблизно 15% всього інтернет-трафіку, який використовують абоненти в роумінгу – не тарифікується.

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