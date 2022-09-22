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«Укренерго» відновили роботу 9 ліній та 2 підстанцій, забеспечив надійність енергоживлення 5 млн споживачів

22 сентября 2022 г., 8:35
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Лише за останній тиждень ремонтні бригади «Укренерго» відновили роботу 9 ліній та частини обладнання на 2 підстанціях, надійність енергоживлення забезпечена для більш ніж 5 мільйонів споживачів на сході та півдні нашої країни.

«Високий темп відновлень, який тримають ремонтні бригади «Укренерго», можливий завдяки добре спланованій підготовці та професіоналізму наших фахівців, набутому досвіду в умовах війни та забезпеченості матеріально-технічної бази. І звичайно мужності наших ремонтників, креативності інженерів, яких ворожі руйнування спонукають знаходити швидкі та нестандартні рішення. І звичайно -  координація з військовими, ДСНС, ВЦА та обленерго», - наголосив Володимир Кудрицький, голова правління НЕК «Укренерго».

Продовжуються ремонти ще на двох великих об’єктах нашої мережі «Укренерго», тривають обстеження ліній на деокупованних територіях. «В мирний час такий великий обсяг робіт і за ступенем складності пошкоджень, і за відстанню, яку доводиться долати нашим ремонтним бригадам, зайняв би у наших фахівців набагато більше часу. Зараз, коли ворог підступно атакує енергосистему, ми максимально мобілізували і час на діагностику проблем, і час на проведення ремонтів. Тому що ми добре розуміємо, що країні потрібне світло, і надійність енергоживлення – головний пріоритет», підкреслив Володимир Кудрицький.

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