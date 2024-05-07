Synopsys продасть напрямок рішень для виявлення цілісності програмного забезпечення за 2,1 млрд дол.

7 мая 2024 г., 13:35

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Synopsys офіційно повідомила, що продасть свій підрозділ цілісності програмного забезпечення (SIG) консорціуму приватних інвесторів на чолі з Clearlake Capital і Francisco Partners за 2,1 мільярда доларів.



Підрозділ Software Integrity Group компанії Synopsys надає інтегровані програмні рішення, які трансформують способи створення та доставки ПЗ командами розробників, прискорюючи інновації та зменшуючи бізнес-ризики. Її комплексний портфель продуктів для захисту програмного забезпечення взаємодіє зі сторонніми інструментами та інструментами з відкритим вихідним кодом, що дозволяє організаціям використовувати наявні інвестиції для побудови програми безпеки, яка найкраще підходить для них.



Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що приватні інвестиційні фірми взяли гору над конкурентами і що їх консорціум веде переговори про придбання підрозділу SIG, який забезпечує тестування безпеки додатків для розробників програмного забезпечення.



Угода передбачає до 475 млн дол. готівкою, які будуть виплачені після того, як компанії-покупці досягнуть певної норми прибутку, пов’язаної з однією або кількома операціями з ліквідністю.



Наприкінці 2023 року Synopsys оголосила про плани продати свій підрозділ SIG. У січні компанія погодилася придбати конкурента з розробки програмного забезпечення Ansys за 35 мільярдів доларів.



Очікується, що угода з SIG завершиться у другій половині 2024 року і створить нову окрему структуру, яка надаватиме програмне забезпечення для тестування безпеки додатків.



Компанія заявила, що оприлюднить назву нового бізнесу пізніше.

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