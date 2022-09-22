Microsoft випускає перше велике оновлення для Windows 11

22 сентября 2022 г., 9:25

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Компанія Microsoft заявила, що оновлення Windows 11 2022 Update зараз розгортається в більш ніж 190 країнах, що дасть численні оновлення продуктивності, зручності використання та безпеки, як заявляє виробник.



Оновлення містить різні виправлення і доопрацювання в ОС, покращуючи меню "Пуск", відмовляючись від деяких дизайнів користувальницького інтерфейсу епохи Windows 8 і додаючи деякі нові можливості сенсорного екрана.



Користувачі сенсорних пристроїв можуть оцінити нову функцію Snap Layouts, яка покликана допомогти тим, у кого в Edge може бути відкрито занадто багато вкладок, що заважає їх продуктивному використанню. За словами виконавчого віце-президента і директора по продуктах Microsoft Паноса Паная (Panos Panay), макети Snap стали "поворотним моментом в багатозадачності", оскільки вони дозволяють користувачам оптимізувати перегляд при роботі з декількома додатками і документами. За словами Паная, з оновленням макети Snap стали більш універсальними, з кращою сенсорною навігацією, а також можливістю прив'язки декількох вкладок браузера в браузері Edge.



Інші поліпшення включають можливість керувати додатками і функціями за допомогою свайпів пальцями. Тепер можна відкрити меню "Пуск", просто провівши вгору одним пальцем, а потім закрити його, провівши вниз.



Користувачі відеодзвінків також отримають вигоду від оновлень ефектів Windows Studio, які включають нові фільтри для усунення фонового шуму, а також функцію автоматичного кадрування, яка допомагає камері краще кадрувати користувача і слідувати за ним, якщо він рухається вгору або вниз під час зустрічей. Eye Contact - ще одна нова функція, яка допомагає створити враження, що користувач постійно дивиться в камеру, навіть якщо насправді він дивиться на якісь нотатки під монітором. Нові субтитри в реальному часі, тим часом, допомагають поліпшити доступність.



Багато хто оцінять нову функцію "Не турбувати", яку можна знайти в меню "Налаштування". Вона вимикає всі сповіщення, навіть найбільш важливі, щоб користувачі могли зосередитися на тому, що вони намагаються зробити. Ця функція також є гнучкою, тому користувачі можуть дозволити деякі типи сповіщень.



З точки зору безпеки, деякі з оновлень мають апаратну основу. Наприклад, на пристроях з Windows 11, які працюють на чіпсетах Intel 8-го покоління і вище, за замовчуванням буде ввімкнено захист на основі віртуалізації та цілісності коду, захищеного гіпервізором.



За замовчуванням також увімкнена функція захисту облікових даних Windows Credential Guard. Ця функція покладається на безпеку, засновану на віртуалізації, щоб ізолювати чутливу інформацію, щоб доступ до неї можна було отримати тільки через привілейоване системне програмне забезпечення, що ускладнює зловмисникам скомпрометувати систему.



Defender SmartScreen також отримує нову функцію захисту паролем. Коли Windows виявить, що користувач вводить свій пароль, Defender SmartScreen проаналізує, де саме вводиться цей пароль, пояснили в компанії. Він перевірить цілісність програми, до яких веб-сайтів вона підключена, які мережеві з'єднання відкриті тощо.



У Microsoft заявили, що нове оновлення не змінює системні вимоги Windows 11, тому немає необхідності турбуватися про те, що старі системи будуть мати з ним проблеми. У той же час, оновлення не поширює підтримку на менш потужні пристрої.



Для тих, хто все ще використовує Windows 10, Microsoft заявила, що випустить нову версію цієї ОС, яка називається Windows 10 версія 22H2, пізніше цього місяця. Це відповідає її обіцянці продовжувати підтримувати цю ОС до жовтня 2025 року.



Microsoft випускає перше велике оновлення для Windows 11



Компанія Microsoft заявила, що оновлення Windows 11 2022 Update зараз розгортається в більш ніж 190 країнах, що дасть численні оновлення продуктивності, зручності використання та безпеки, як заявляє виробник.



Оновлення містить різні виправлення і доопрацювання в ОС, покращуючи меню "Пуск", відмовляючись від деяких дизайнів користувальницького інтерфейсу епохи Windows 8 і додаючи деякі нові можливості сенсорного екрану.



Користувачі сенсорних пристроїв можуть оцінити нову функцію Snap Layouts, яка покликана допомогти тим, у кого в Edge може бути відкрито занадто багато вкладок, що заважає їх продуктивному використанню. За словами виконавчого віце-президента і директора по продуктах Microsoft Паноса Паная (Panos Panay), макети Snap стали "поворотним моментом в багатозадачності", оскільки вони дозволяють користувачам оптимізувати перегляд при роботі з декількома додатками і документами. За словами Паная, з оновленням макети Snap стали більш універсальними, з кращою сенсорною навігацією, а також можливістю прив'язки декількох вкладок браузера в браузері Edge.



Інші поліпшення включають можливість керувати додатками і функціями за допомогою свайпів пальцями. Тепер можна відкрити меню "Пуск", просто провівши вгору одним пальцем, а потім закрити його, провівши вниз.



Користувачі відеодзвінків також отримають вигоду від оновлень ефектів Windows Studio, які включають нові фільтри для усунення фонового шуму, а також функцію автоматичного кадрування, яка допомагає камері краще кадрувати користувача і слідувати за ним, якщо він рухається вгору або вниз під час зустрічей. Eye Contact - ще одна нова функція, яка допомагає створити враження, що користувач постійно дивиться в камеру, навіть якщо насправді він дивиться на якісь нотатки під монітором. Нові субтитри в реальному часі допомагають поліпшити доступність.



Багато хто оцінять нову функцію "Не турбувати", яку можна знайти в меню "Налаштування". Вона вимикає всі сповіщення, навіть найбільш важливі, щоб користувачі могли зосередитися на тому, що вони намагаються зробити. Ця функція також є гнучкою, тому користувачі можуть дозволити деякі типи сповіщень.



З точки зору безпеки, деякі з оновлень мають апаратну основу. Наприклад, на пристроях з Windows 11, які працюють на чіпсетах Intel 8-го покоління і вище, за замовчуванням буде ввімкнено захист на основі віртуалізації та цілісності коду, захищеного гіпервізором.



За замовчуванням також увімкнена функція захисту облікових даних Windows Credential Guard. Ця функція покладається на безпеку, засновану на віртуалізації, щоб ізолювати чутливу інформацію, щоб доступ до неї можна було отримати тільки через привілейоване системне програмне забезпечення, що ускладнює зловмисникам скомпрометувати систему.



Defender SmartScreen також отримує нову функцію захисту паролем. Коли Windows виявить, що користувач вводить свій пароль, Defender SmartScreen проаналізує, де саме вводиться цей пароль, пояснили в компанії. Він перевірить цілісність програми, до яких веб-сайтів вона підключена, які мережеві з'єднання відкриті тощо.



У Microsoft заявили, що нове оновлення не змінює системні вимоги Windows 11, тому не треба турбуватися про те, що старі системи будуть мати з ним проблеми. Водночас, оновлення не поширює підтримку на менш потужні пристрої.



Для тих, хто все ще використовує Windows 10, Microsoft заявила, що випустить нову версію цієї ОС, яка називається Windows 10 версія 22H2, пізніше цього місяця. Це відповідає її обіцянці продовжувати підтримувати цю ОС до жовтня 2025 року.

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