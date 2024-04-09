TSMC домовилася про будівництво третього заводу в Арізоні для випуску чипів по нормам 2 нм

9 апреля 2024 г., 11:45

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TSMC заявила, що планує виробляти 2 нм чипи на своїй другій фабриці в Арізоні до 2028 року, а також побудувати третю фабрику в кампусі.



Третій завод буде виробляти чипи з використанням 2 нм або більш досконалих технологічних процесів, а виробництво почнеться до кінця десятиліття.



Ця новина з’явилася разом з оголошенням про те, що TSMC отримає до 6,6 млрд. дол. додаткового фінансування в рамках програми CHIPS та Закону про науку США.



Витрати TSMC в Арізоні зростуть з близько 40 млрд дол. до більш ніж 65 млрд дол., а державна субсидія зростає до 11,6 млрд дол. на три заводи.



Раніше тайванська компанія заявляла, що планує виробляти 4 нм чипи на першому заводі в Арізоні у першому півріччі 2025 року, а на другому заводі задіяти процес 3 нм у 2028 році.



Останні домовленості підпадають під дію необов’язкового попереднього меморандуму про умови (PMT, preliminary memorandum of terms), підписаного TSMC та Міністерством торгівлі США.



«Закон CHIPS та Science Act надає TSMC можливість зробити цю безпрецедентну інвестицію і запропонувати нашим підприємствам найсучасніші виробничі технології в США», заявив Марк Лю (Mark Liu), голова правління TSMC.



Очікується, що три заводи TSMC в Арізоні створять близько 6 000 прямих високооплачуваних робочих місць, 20 000 робочих місць для будівельників на етапі розгортання виробництва та десятки тисяч непрямих робочих місць для постачальників та споживачів.



На додаток до запропонованого прямого фінансування у розмірі 6,6 млрд дол., згідно з PMT також пропонується надати TSMC до 5 млрд дол. у вигляді кредитів. Компанія також отримає право на податкові пільги в розмірі до 25 відсотків від капітальних витрат на заводі в Арізоні.

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