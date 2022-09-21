«МУК» стає дистриб'ютором хмарних сервісів Amazon Web Services

21 сентября 2022 г., 16:45

0

Tweet

Група компаній «МУК» оголошує про підписання дистрибуторської угоди з постачальником хмарних сервісів Amazon Web Services (AWS). Як відзначається, вона дозволить «МУК» запропонувати українським партнерам та замовникам понад 200 сервісів AWS: від інфраструктурних технологій, таких як інструменти для обчислення, сховища та бази даних, до інновацій, наприклад, машинного навчання та штучного інтелекту, озер даних та аналітики, а також Інтернету речей. Тепер клієнти зможуть швидше, простіше та дешевше переносити поточні додатки в хмару та реалізовувати в ньому будь-які необхідні для бізнесу ІТ-рішення, інновації та ідеї.

«МУК» та AWS спільно працюють для того, щоб допомогти українським клієнтам перенести критичні для бізнесу дані та програми у хмару AWS, беручи до уваги виклики та потрясіння, з якими можуть зіткнутися українські компанії.

Платформа AWS гарантує клієнтам безпечну доставку ІТ-ресурсів на вимогу через Інтернет з оплатою pay-as-you-go, без необхідності купувати, розміщувати та обслуговувати фізичні ЦОД та сервери у локальному оточенні. Клієнти та партнери можуть повною мірою скористатися перевагами доступу до технологічних служб, таких як обчислення, сховище, база даних, мережа та доставка контенту, аналітика, машинне навчання, безпека, ідентифікація та відповідність вимогам, підключаючи їх у міру потреби за допомогою «МУК» як постачальника хмарних послуг AWS.

AWS забезпечує можливість використання трьох основних моделей хмарних обчислень: IaaS (інфраструктура як сервіс), PaaS (платформа як сервіс) та SaaS (програмне забезпечення як сервіс). Кожна модель надає певний рівень контролю, гнучкості та можливостей управління – можна обрати набір сервісів, які потрібні клієнту.

Група компаній «МУК» має власний навчальний центр, який проводить авторизоване навчання з Amazon Web Services. Це дасть можливість співробітникам ІТ-відділів компаній познайомитися зі службами AWS у різних галузях – архітектура AWS, розробка додатків, операційне навчання, безпека та великі дані, та дозволить набути практичного досвіду використання цієї платформи, освоїти її сервіси та ознайомитися з реальними сценаріями їх застосування.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0

Tweet