Український проєкт "Квадрокоптер для виявлення мін" виборов приз 100 тис. дол.

5 октября 2022 г., 17:35

На організованому Chegg.org конкурсі GlobalStudentPrize 2022 головний приз у розмірі 100 тис. дол. отримав український студент Ігор Клименко з розробкою "Квадрокоптер для виявлення мін". Примітно, що раніше її вже було гідно оцінено на Sikorsky Challenge 2021: Ukraine and the World та Malaysia's 21st Technology Exhibition (MTE) 2022.



Проєкт виявлення мін за допомогою квадрокоптера підтверджено двома українськими патентами. Він передбачає виявлення як невеликих протипіхотних, так і великих за розміром мін, призначених для знищення автомобілів. Їхнє положення визначається з точністю до 2 см. За допомогою фінансування фінської неурядової організації "Міністерство доброго духу" Ігор Клименко створив два прототипи, що працюють.



Наразі проєкт розвивається, і в його рамках має бути реалізовано функцію позначки виявлених мін за допомогою фарби, що розпорошується з квадрокоптера. Крім того, за допомогою технології штучного інтелекту буде впроваджено автоматичне розпізнавання типу виявленої міни.

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