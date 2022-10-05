Лінійка жорстких дисків Seagate IronWolf Pro поповнюється витривалішою моделлю NT

5 октября 2022 г., 16:48

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Компанія ELKO Ukraine, яка є офіційним дистрибутором Seagate, повідомляє, що виробник випустив нову серію накопичувачів Seagate IronWolf Pro NT. До неї входять нові версії дисків Seagate IronWolf Pro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 і 20 ТБ, у яких замінено декілька елементів, що суттєво підвищило їхню довговічність та здатність до робочих навантажень, наблизивши їх характеристики до рівня накопичувачів класу центрів обробки даних, при цьому зберігаючи переваги та націленість прошивки серії IronWolf Pro HDD.



Різниця між попереднім/поточним поколінням жорстких дисків Seagate Ironwolf Pro та оновленою версією NT значною мірою базується на подібності її конструкції та дизайну до серії Seagate EXOS. Це забезпечує підвищення послідовної продуктивності, вищий рівень довговічності та кращі можливості розгортання.



Основні ключові відмінності між Seagate IronWolf Pro і новою версією NT:

- Стандартні диски IronWolf Pro можна використовувати у корпусах до 24 відсіків, тоді як нові диски серії NT розгортаються у масштабі центру обробки даних і забезпечують підтримку необмеженої кількості дисків.

- Стандартні пристрої IronWolf Dries мають Workload Rate Limit (WRL) 300 ТБ на рік, IronWolf Pro — 300 ТБ на рік, а нова серія Seagate IronWolf Pro NT — 550 ТБ на рік.

- У порівнянні з діапазоном можливостей Seagate Ironwolf Pro та нових версій IronWolf Pro NT, нова версія NT приблизно на 15-30 МБ/с швидша за повідомленою послідовною продуктивністю (ймовірно, вища при типовому відповідному до ситуації використанні)

- Середній час роботи між відмовами (MTBF) серії Seagate IronWolf NT складає до 2,5 мільйонів годин проти 1 мільйона у стандартних дисках IronWolf Pro.

- Seagate IronWolf NT працюють тихіше порівняно з IronWolf Pro.



Передзамовлення жорстких дисків Seagate IronWolf Pro NT вже доступне для партнерів ELKO Ukraine.

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