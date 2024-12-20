Українські стартапи домовилися на AI Summit про залучення понад 1 млн дол. інвестицій

20 декабря 2024 г., 14:25

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AI Summit – це найбільша у світі технологічна конференція зі штучного інтелекту. Щороку тут збирається близько 30 тис. учасників – ШІ-експерти, інвестори та інноватори, які розвивають ШІ-індустрію. Українські стартапи вперше взяли участь у саміті, щоб представити свої проєкти перед інвесторами та залучити гроші на масштабування.

Нашу техекосистему представила делегація з 9 стартапів: Crosscheck, VyshyvAI, Great Catalog, Adminix, MARK health, Ability.аі, Metatable.аі, Bliss Brain та Byne.

За попередніми домовленостями українські стартапи залучать понад 1 млн дол. інвестицій. Українські технологічні компанії залучили більш як 20 нових B2B-клієнтів. Бізнес-платформа Crosscheck перемогла в конкурсі AI Accelerator Competition – команда отримала гарантовану участь в AI Summit 2025. Стартап Bliss Brain увійшов до топ-3 фіналістів пітчингу AI Accelerator Competition серед відібраних 20 команд. Українська делегація налагодила контакти з MunichRE VC Fund, World Bank Group, 1infinity ventures, Endeavor Venture Group, Trustvector та іншими партнерами.

Також наша делегація на саміті організувала декілька заходів для промотування українського ІТ. Події відвідали близько 150 гостей – інвестори та місцеві лідери індустрії.

Участь в AI Summit NYC 2024 стала можливою завдяки підтримці Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Ініціативу реалізовано Українським фондом стартапів за сприяння Міністерства цифрової трансформації України.

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