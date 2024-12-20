70% IoT SIM-карток від Vodafone автоматизовано керуються на платформі My Vodafone

20 декабря 2024 г., 15:25

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Компанія Vodafone відзначає суттєве зростання кількості користувачів платформи My Vodafone для самостійного керування SIM-картками з ІоТ-тарифами. Вже більше ніж 70% карток автоматично керується на платформі.



Протягом останніх двох років Vodafone впровадила 15 функцій для спрощення та автоматизації процесу керування ІоТ SIM-картками. Це дає можливість клієнтам IoT послуг ефективно використовувати людські та матеріальні ресурси.



До Топ-3 найпопулярніших функцій наразі належать:



1. Гео функція для IoT дозволяє контролювати місцеперебування своїх пристроїв і, у випадку несанкціонованого їх переміщення, отримувати від оператора сповіщення та приймати рішення, як реагувати на таку подію. Ця функція має особливу популярність серед банків через автоматичний моніторинг терміналів. Бо однією з актуальних на сьогодні потреб є не допустити незаконне використання обладнання поза підконтрольною Україні територією.



2. Віддалена перевірка статусу з’єднання IoT SIM-картки суттєво зменшує час і витрати компаній на знаходження проблем зі зв’язком і їх вирішення. Функція дозволяє проводити діагностику роботи ІоТ-картки та її реєстрації в мережі та, за необхідності, самостійно та віддалено її перезавантажити. Таким чином відпадає необхідність відправляти команду до місцеперебування приладу, що некоректно працює.





3. API функція розв'язує питання оптимізації ресурсів. Вона надає можливість керувати SIM-картками автоматизовано, без залучення додаткового персоналу, а також інтегрувати процес взаємодії з внутрішніми системами клієнтів.

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